珠海航展開幕 多款新型無人機集中展出備受矚目

第十四屆中國國際航空航太博覽會（珠海航展）8日開幕，陸媒盤點各式新亮相的參展武器，從空中到地面都有，包括多款攻擊和「察打一體」的無人機，新型高超音速神秘導彈，大型與小型無人戰車等。

澎湃新聞報導，中國空軍已公佈50型武器裝備集中參展，包括殲-20、運油-20和攻擊-2無人機等7型飛機將進行飛行展示，空軍兩支飛行表演隊也將共舞珠海。

本屆航展上，「雙20」飛機空中地面全方位展示，殲-20首次中降珠海進行展示，運油-20首次在空中飛行展示。殲-20作為中國第五代戰機，近年來列裝越來越多、飛得越來越遠。運油-20作為中國新一代空中加油裝備，與殲-20、殲-16、殲-10C等空軍「三劍客」戰機多次開展空中加油訓練，增強了空軍航空兵遠端機動能力。此外，「胖妞」運-20也將進行地面展示。

運油-20在飛行表演彩排期間空中釋放三根加油管，這是該機首次在公眾面前展示收放加油管，也表明該機具備同時可為三架戰機進行空中加油。運油-20是空中力量的倍增器，將大幅度提升空軍遠端機動、遠域攻防和遠端投送能力。運油-20不僅可以執行空中加油任務，必要情況下還可以充當運輸機，進一步增強戰略投送能力。

近年來航展的明星戰機，殲-20備受矚目。在往屆珠海航展上，殲-20進行過單機或雙機飛行表演，而本屆航展飛行彩排出現了四機密集編隊飛行。

空軍首次進行飛行展示的攻擊-2無人機，是中國研製的一型中高空長航時察打一體無人機系統，是執行邊境巡邏、打擊恐怖主義的重要武器裝備。地面靜態展示的，還有無偵-7、無偵-8、無偵-10等無人機裝備。

首次現身的還有一款外形與俄羅斯「匕首」高超音速導彈相近的導彈，採用雙錐形彈頭，彈體尾部有X型對稱分佈的控制舵面。軍事專家張學峰表示，從氣動佈局來看，該導彈飛行速度非常高，很可能是某種空射彈道導彈或高超音速導彈，可以用於遠端打擊地面或海上目標。

俄羅斯的「匕首」高超音速導彈飛行速度高達10倍音速，能夠在飛行彈道全程進行機動，突防所有現役的防空反導系統，可攜帶核或常規戰鬥部，打擊2000公里遠的目標。

另一款神秘導彈從外形上看，該導彈採用隱身設計，彈體上方安裝了一對可折疊的彈翼。張學峰指出，這款導彈採用了隱身設計，而且彈翼可折疊和展開，增加彈藥的射程，是一種類似美國AGM-158的防區外空面彈藥，具備較強的突防能力。

報導稱，這次航展的無人裝備備受矚目。有多款新型無人機首次亮相本屆航展，包括無偵-10電子無人機、「翼龍-3」、「彩虹-5H」等無人機。無偵-7、無偵-8、攻擊-11和攻擊-2等先進無人機也亮相航展。

無偵-7無人機是大陸自行研製生產的高空無人偵察機，主要執行邊境偵察、領海巡邏等任務。無偵-7無人偵察機被外界稱為中國版的「全球鷹」，是一種戰略級無人偵察機。

無偵-8是一種高空高速無人機，可對敵防護嚴密的戰略、戰役目標實施有效突防，利用配裝的偵察任務設備獲取高解析度目標圖像，為各級作戰部隊提供偵察和打擊效果評估情報。攻擊-11無人機在2019年閱兵中首次公開，該機採用飛翼式佈局，具有優秀的隱身能力。

此次還展出的無人戰車，有長約三四米並且配備機關炮、反坦克導彈的大型無人作戰車，也有長度不到1米只配備機槍的小型無人戰車，機動方式既有輪式也有履帶式。此次航展，多個軍工企業展示了十餘款無人戰車，顯示大陸在這一領域取得豐碩成果。