「詆毀黨和國家領導人」 中國官員被開除黨籍

（德國之聲中文網）中國官媒新華社報導，黑龍江省紀委監委周六（11月5日）通報，經黑龍江省委批准，黑龍江省紀委監委對黑龍江省委巡視組原副組長魏彬嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

魏彬被開除黨籍，依規定取消其享受的待遇，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

中央紀委國家檢委網站周六公布魏彬的罪名，稱其違反政治紀律和政治規矩，背離「兩個維護」，惡意詆毀黨和國家領導人，抨擊反腐敗工作，串供，銷毀、轉移、隱匿證據，對抗組織審查。

中共政治口號「兩個維護」指的是「堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位」，以及「堅決維護黨中央權威和集中統一領導」。

魏彬遭控違規接受宴請，違反廉潔紀律，搞錢色交易，利用職務上的便利涉嫌受賄犯罪，退休後，利用原職權或地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為請托人謀取不正當利益，收受請托人財物，涉嫌利用影響力受賄犯罪。

新華網報導稱，魏彬身為巡視機構黨員領導幹部，其行為已嚴重違紀違法，並涉嫌受賄、利用影響力受賄犯罪，且在黨的十八大乃至黨的十九大後仍「不收斂、不收手，拒不認錯悔罪，性質極其嚴重，影響極其惡劣，應予從嚴從重處理」。

詆毀了什麼？詆毀了誰？

中國官媒還指魏彬是退休近5年的紀檢「內鬼」。在魏彬的一系列罪名中，罕見出現了「惡意詆毀黨和國家領導人」，引發關注。

魏彬被開除黨籍的消息公布後，中國網民紛紛好奇魏彬究竟是如何「詆毀黨和國家領導人」。社交媒體上還因此出現一個被大量轉傳的段子：「黑龍江衛健委：鄭州把人隔離在豬圈裡不錯，問題是那些豬怎麼安置？黑龍江省委巡視組前副組長魏彬：安置什麼，不是去開20大了麼？」

事實上，中紀委並未披露魏彬究竟說了什麼「惡意詆毀」的言論，也未說明是詆毀了哪一個黨和國家領導人，但外界普遍認為這裡所指的是習近平。有網民評論稱，習近平將反腐作為鏟除異己的手段，而魏彬是因為「站錯隊」被查處。

《北京青年報》旗下的「觀海解局」網站指出，魏彬早在今年1月8日便已落馬。在他落馬的幾天前，中共中央印發的《中國共產黨紀律檢查委員會工作條例》正式對外公布。中央紀委國家監委網站發表解讀文章稱，監督別人的人首先要監管好自己，紀檢監察機關要明確權力邊界、嚴格內控機制，堅決防止「燈下黑」。

據黑龍江省紀委監委網站公布的信息，魏彬出生1957年出生，黑龍江哈爾濱人，1974年11月參加工作，1976年1月加入中國共產黨，哈爾濱師範大學政治教育系政治教育專業畢業，在黑龍江省省委組織部任職多年，退休前最後擔任的職位是省委巡視組副組長（正廳級），於2017年5月退休。

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