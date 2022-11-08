北京明言反對核武器、核威脅 中國的立場是否發生變化？

（德國之聲中文網）在11月4日德國總理肖爾茨訪華、與習近平會面時，這位中國黨和國家領導人這樣表示：「中方支持德方、歐方為勸和促談發揮重要作用，推動構建均衡、有效、可持續的歐洲安全框架。當前形勢下，國際社會應該共同支持一切致力於和平解決烏克蘭危機的努力，呼籲有關各方保持理性和克制，盡快開展直接接觸，為重啟談判創造條件；共同反對使用或威脅使用核武器，倡導核武器用不得、核戰爭打不得，防止亞歐大陸出現核危機。」中國官媒新華社報導稱，在兩國領導人就烏克蘭危機交換意見時，習近平做了上述表態。

雖然中方在上述表態中並未提及「俄羅斯」、「普亭」，但在西方，這被大量媒體解讀為北京向莫斯科發出批評和警告。

例如，英國《衛報》在11月4日當天報導稱，「中德共同譴責俄羅斯威脅在烏克蘭使用核武器」。《華爾街日報》也表示，這是「中國首次警告俄羅斯不要在烏克蘭威脅使用核武器」。慕尼黑《信使報》（Merkur）說，在肖爾茨訪華時「中國確實在告誡普亭」。德國《日報》報導稱，「這對於普亭而言是壞消息，因為他的核訛詐戰術正在失去可信度」，北京發出反對核武器和核威脅的警告，「意味著習近平首次與俄羅斯及其侵略戰爭保持距離」。

「此行值得」

肖爾茨在返回德國後表示，德中一致反對戰爭中使用核武器的表態是他訪華最大的收獲，「單憑這一點，這趟旅行就是值得的」。一些德國的外交政策專家也認同這個說法。

德意志廣播11月4日的一篇署名評論說，肖爾茨此次訪華「恰逢其時」。評論稱，目前中國的對俄關係「在大國的共同願景與普亭入侵烏克蘭之後的謹慎表達不滿之間波動」。如果肖爾茨這次與北京直接會談讓人們對中國在俄羅斯問題上的態度有了更好的評估，那麼此行就是值得的。不過，作者Stephan Detjen也提到，「中國是否準備利用其影響力來說服普亭結束其戰爭，目前還不清楚」。

在周一（11月7日）與美國總統拜登通電話時，肖爾茨也提到了其中國之行。據法新社報導，拜登和肖爾茨「贊賞中國國家主席習近平的明確聲明，公開反對使用核武器、反對威脅使用核武器」。

話是說給肖爾茨聽的？

不過，也有一些觀察人士指出，關於「習近平警告普亭不要使用核武器」的報導是一種「誤導」，習近平並沒有點名普亭或者俄羅斯。位於比利時的俄歐亞關係研究中心（CREAS）的負責人Theresa Fallon在推特上說：「習近平拒絕背叛俄羅斯，而為肖爾茨選擇了一份提及歐亞的外交聲明。」

前駐華外交官、波蘭國際事務研究所(PISM)的中國分析師Marcin Przychodniak也發推特稱：「中國確實不想讓俄羅斯走向核戰。但這更多是對肖爾茨的一種姿態，而非針對俄羅斯。」

《華盛頓郵報》駐布魯塞爾分社社長、前駐華記者Emily Rauhala也發推特表示：「我對於一些報導中的說法感到困惑，稱肖爾茨贏了因為習近平譴責了核戰爭。中國在這方面的立場並沒有發生改變，說『核戰爭不好』並不是一種讓步、一種發給俄羅斯的信息。」

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院助理教授何子恩在接受《聯合早報》訪問時稱，「習近平對烏克蘭局勢的表態顯示中國正力圖安撫歐盟對中俄關係的不安情緒，由此緩解中歐的緊張關係」，但他認為，「中國對烏克蘭的表態仍較為含糊，中國在烏克蘭問題上並未出現明確的戰略轉變」。

並非中方首次反對「煽動核戰威脅」

在訪華之行中，肖爾茨也對中國國務院總理李克強表示，希望中國運用其對俄羅斯的影響力，為盡快結束烏克蘭戰爭做出努力。不過，中國官方的報導並沒有提及肖爾茨的呼籲。而只是報導李克強呼籲烏克蘭衝突不能再進一步升級。

中國輿論也沒有給予「北京反對使用核武、發出核威脅」這個話題很多關注。截至發稿，《環球時報》、《中國日報》等官媒都未就此發表社論，而是將肖爾茨中國行的報導重點聚焦在商貿、加強互信、反對脫勾等話題上。在微博等社媒上，針對北京反對使用核武、核威脅的討論也寥寥。

以往，中國也有不少呼籲各方保持理性克制、進行和談的表態。甚至北京也曾有過反對「煽動核戰威脅」的表態，不過不是來自習近平。據俄羅斯衛星通訊社10月3日報導，中國外交部新聞司對該社稱，「煽動核戰爭威脅無助於緩和烏克蘭局勢，只會火上澆油。北京呼籲各方保持克制，支持以外交努力解決問題」。在中方發出該表態前，普亭和梅德韋傑夫剛剛表示，為了保衛俄羅斯領土「將會使用一切手段」。

迄今為止，中方從未明確批評過俄羅斯。迄今的所有表態，都沒有點名「俄羅斯」、「普亭」。這實際上留了一些供外界解讀的空間。 畢竟，普亭在過去一段時間也曾表示「不會使用核武器」，稱這樣做沒有意義。普亭也否認自己所說的話是「核威脅」。莫斯科方面指責西方政府在炒作核威脅。

在不久前的10月底，中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上還「高度贊揚了」普亭針對中國的積極表態，稱「在當前國際形勢下，中俄關係始終保持蓬勃發展勢頭」。

（綜合報導）

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