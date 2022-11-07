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與警大校長出入招待所「被打探白狼情資」？ 澎恰恰友人這麼說

暫緩討40億美元貸款？ 陸外交部：將繼續支持巴基斯坦穩定金融

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
巴基斯坦總理謝里夫（左）近日到訪中國大陸，與中國大陸國家主席習近平合影，雙方還簽訂聯合聲明，合作文件涉及15領域。圖／新華社
巴基斯坦總理謝里夫（左）近日到訪中國大陸，與中國大陸國家主席習近平合影，雙方還簽訂聯合聲明，合作文件涉及15領域。圖／新華社

巴基斯坦總理謝里夫近日到訪中國大陸，與大陸國家主席習近平會談，外傳後者同意巴國暫緩償還40億美元的貸款。大陸外交部7日對此未予以否認，並稱，「中方過去為巴基斯坦穩定金融形勢提供了力所能及的支持，我們現在和將來都將繼續這樣做。」

大陸外交部7日下午舉行例行記者會，由發言人趙立堅主持。會上有記者提問說，謝里夫訪問北京期間，中方領導人承諾暫緩巴方相中方償還40億美元的貸款，並為30多億美元的商業貸款提供再融資，將本幣互換規模擴大到14.5億美元等，對此有何評論?

趙立堅回應時首先指出，中國大陸和巴基斯坦是全天候戰略合作夥伴，雙方一直相互支持、共謀發展、共克時艱。

他接著說，「中方過去為巴基斯坦穩定金融形勢提供了力所能及的支持，我們現在和將來都將繼續這樣做。」最後，他向記者表示，「關於你提到的具體問題，請你向主管部門詢問。」

據大陸外交部日前在謝里夫訪問北京後，發布的47點中巴聯合聲明內容顯示，雙方將會盡快在2023年舉辦下一次戰略對話，並且簽署15個領域的合作文件。其中，中國大陸表示會增加在中巴經濟走廊的一些重要項目的推進，包含瓜達爾港、巴國1號鐵路幹線升級改造案等。

中國大陸近年在推進「一帶一路」倡議，進行基礎建設等領域合作的同時，也向沿線合作國家提供貸款，據國際貨幣基金（IMF）今年9月發布數據顯示，中國大陸向巴基斯坦提供的貸款，占巴基斯坦外債的大約30%。其中，巴基斯坦欠中國大陸的債務總額約達300億美元，均超過IMF、世界銀行或亞洲開發銀行為巴國提供的貸款。

中國大陸外交部發言人趙立堅。圖／法新社
中國大陸外交部發言人趙立堅。圖／法新社

巴基斯坦 北京 趙立堅 一帶一路

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