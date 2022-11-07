暫緩討40億美元貸款？ 陸外交部：將繼續支持巴基斯坦穩定金融

巴基斯坦總理謝里夫近日到訪中國大陸，與大陸國家主席習近平會談，外傳後者同意巴國暫緩償還40億美元的貸款。大陸外交部7日對此未予以否認，並稱，「中方過去為巴基斯坦穩定金融形勢提供了力所能及的支持，我們現在和將來都將繼續這樣做。」

大陸外交部7日下午舉行例行記者會，由發言人趙立堅主持。會上有記者提問說，謝里夫訪問北京期間，中方領導人承諾暫緩巴方相中方償還40億美元的貸款，並為30多億美元的商業貸款提供再融資，將本幣互換規模擴大到14.5億美元等，對此有何評論?

趙立堅回應時首先指出，中國大陸和巴基斯坦是全天候戰略合作夥伴，雙方一直相互支持、共謀發展、共克時艱。

他接著說，「中方過去為巴基斯坦穩定金融形勢提供了力所能及的支持，我們現在和將來都將繼續這樣做。」最後，他向記者表示，「關於你提到的具體問題，請你向主管部門詢問。」

據大陸外交部日前在謝里夫訪問北京後，發布的47點中巴聯合聲明內容顯示，雙方將會盡快在2023年舉辦下一次戰略對話，並且簽署15個領域的合作文件。其中，中國大陸表示會增加在中巴經濟走廊的一些重要項目的推進，包含瓜達爾港、巴國1號鐵路幹線升級改造案等。