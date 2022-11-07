聽新聞
test
0:00 / 0:00
陸外交部批美：企圖堵別人的路只會堵死自己的路
美國近期向日本和荷蘭施壓，要求兩國阻止先進晶片技術流向中國大陸，大陸外交部發言人趙立堅回應稱，美國將科技和經貿問題政治化、工具化，對別國搞技術封鎖，「最終只會堵死自己的路」。
趙立堅星期一（11月7日）主持例行記者會，針對美國近期向日本和荷蘭施壓，要求兩國和美國一道阻止先進晶片技術流向中國大陸一事回應稱，「美方此舉不是堂堂正正的大國所為。」
趙立堅指稱，「美方濫用國家力量，倚仗技術優勢，對盟國進行經濟脅迫，以維持自身霸權私利，早已不是什麼新鮮事」。
他提到，美方將科技和經貿問題政治化、工具化、意識形態化，對別國搞技術封鎖，技術脫鉤，其用心人盡皆知。
趙立堅說：「企圖堵別人的路，最終只會堵死自己的路。」他強調，中方希望有關方面秉持客觀公正立場，從自身長遠利益和國際社會根本利益出發，獨立自主地作出正確判斷。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言