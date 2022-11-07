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陸外交部批美：企圖堵別人的路只會堵死自己的路

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中國大陸外交部發言人趙立堅。（法新社）
中國大陸外交部發言人趙立堅。（法新社）

美國近期向日本和荷蘭施壓，要求兩國阻止先進晶片技術流向中國大陸，大陸外交部發言人趙立堅回應稱，美國將科技和經貿問題政治化、工具化，對別國搞技術封鎖，「最終只會堵死自己的路」。

趙立堅星期一（11月7日）主持例行記者會，針對美國近期向日本和荷蘭施壓，要求兩國和美國一道阻止先進晶片技術流向中國大陸一事回應稱，「美方此舉不是堂堂正正的大國所為。」

趙立堅指稱，「美方濫用國家力量，倚仗技術優勢，對盟國進行經濟脅迫，以維持自身霸權私利，早已不是什麼新鮮事」。

他提到，美方將科技和經貿問題政治化、工具化、意識形態化，對別國搞技術封鎖，技術脫鉤，其用心人盡皆知。

趙立堅說：「企圖堵別人的路，最終只會堵死自己的路。」他強調，中方希望有關方面秉持客觀公正立場，從自身長遠利益和國際社會根本利益出發，獨立自主地作出正確判斷。

趙立堅 美國

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