陸外交部：反對G7外長會聲明「粗暴干涉中國內政」

大陸外交部稱，七國集團（G7)外長的聯合聲明談及台灣問題，是「粗暴干涉中國內政」，中方對此表示強烈不滿，堅決反對。

據澎湃新聞報導，大陸外交部發言人趙立堅11月7日主持例行記者會，在回應關於七國集團外長在德國明斯特發表聯合聲中提到涉及台灣、香港、新疆和西藏等內容時，作上述表示。

趙立堅指出，「中方在涉港、涉疆、涉台等問題上的立場是一貫的明確的。七國集團外長的這份所謂聯合聲明，無視中方嚴正立場和客觀事實，粗暴干涉中國內政，惡意汙衊抹黑中國。中方對此表示強烈不滿，堅決反對。」

趙立堅稱，中方一貫致力於推動國際社會共同應對全球性挑戰，致力於推動構建人類命運共同體。他敦促七國集團別再固守冷戰思維和意識形態偏見，停止干涉別國內政，停止重複謊言謬論，停止挑動地區矛盾製造陣營對立，為全球合作創造有利條件。