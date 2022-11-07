陸廿大後 持續釋對外開放訊息

中共廿大後，大陸不斷透過各種場合傳達將持續對外開放的訊息。

據上觀新聞報導，大陸副總理胡春華5日在上海舉行的「RCEP與更高水平開放」高層論壇上表示，中方願同RCEP各成員國一道，不斷深化區域產業鏈供應鏈合作，促進區域各國共同發展、共同繁榮。

報導稱，胡春華指出，中共廿大明確了新時代新征程中共和大陸國家事業發展的大政方針和戰略部署，強調中國堅持對外開放的基本國策，堅定奉行互利共贏的開放戰略，堅持經濟全球化正確方向。

他表示，區域全面經濟夥伴協定（RCEP）生效實施以來，中國政府採取一系列務實舉措，全面落實市場開放承諾和協定義務，促進自貿區政策紅利持續釋放。中方願同各成員國一道，進一步提升RCEP建設水平，不斷深化區域產業鏈供應鏈合作，積極對接高標準經貿規則，加強區域互聯互通建設，促進區域各國共同發展、共同繁榮。

胡春華重申，中國堅定支持以世貿組織（WTO）為核心的多邊貿易體制，致力於擴大面向全球的高標準自貿區網絡，正積極推進加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）進程，全面開展加入「數位經濟夥伴關係協定」（DEPA）談判，與更多有意願的貿易夥伴商簽自貿協定。

胡春華稱，中國持續推進高水平開放，必將為深化貿易投資合作開闢更加廣闊的空間。

新任上海市委書記陳吉寧在同一場合也說，上海將深化更寬領域、更深層次、更高水平對外開放，爭取創立「絲路電商合作先行區」、「國家服務貿易創新發展示範區」，深化國家服務業擴大開放綜合試點，加快落實自貿試驗區提升戰略，「在開放的時代大潮中勇立潮頭」。

他表示，作為中國最大的經濟中心城市和改革開放的前沿窗口，上海與RCEP成員國保持著密切活躍的經貿往來。上海將緊緊抓住RCEP重大機遇，加大改革探索力度，努力打造高水平對外開放的高地。著力擴大開放領域，更好統籌要素流動型開放與制度型開放。

陳吉寧稱，上海將全面提升開放能級，更好統籌在岸業務和離岸業務。除了持續提升開放質量，更好統籌高質量引進來和高水平走出去，也將不斷營造市場化、法治化、國際化的一流營商環境，打造中外企業投資興業的沃土。