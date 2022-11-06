被稱為「炸彈卡車」的共軍三大無人機 亮相珠海航展

珠海航展將於8日開幕，本屆航展中令人矚目的是日新月益的無人機參展，當中大陸研製的三款重型無人機全部登場，陸媒稱這三款無人機都有相當驚人的載彈量，被稱為「炸彈卡車」。

環球時報旗下的樞密院十號官方帳號稱，這三款無人機是「彩虹-7」、「翼龍-3」、和「飛鴻-97A」，被稱為大陸無人機的「三巨頭」已全部登場。

報導稱，三款中的「翼龍-3」無人機是大陸全新打造並完全擁有自主知識產權的無人機平台。具有「遠航程、重掛載、多用途」的特點，在大噸位同級別、中空長航時無人機系統產品中，處於國際先進水準。

作為一款氣動外形相對成熟的標準察打一體無人機，翼龍-3不但具備長航時能力，而且最受關注的就是它的武器攜帶能力。從翼龍-3的機翼和機腹下方的武器掛架看，它一共有多達9個掛點，甚至比很多有人駕駛戰機的武器掛點數量都多，可以攜帶各種精確制導炸彈、空對地導彈、防區外布撒器乃至對於無人機而言相當罕見的空對空導彈，武器攜帶能力驚人，堪稱標準的「炸彈卡車」。

而採用無尾飛翼佈局的彩虹-7隱形無人機，同樣具備高載彈量的特徵。根據此前報導，它的起飛重量約10噸，可以攜帶多達兩噸的彈藥。展台現場顯示，它可以攜帶能容納現役多種空地彈藥，被定性為「戰略級資訊保障和高價值目標打擊的航空裝備」。

報導稱，彩虹系列無人機近來也都出現大幅增載入彈量的趨勢，例如通過優化無人機外掛點設計，採用4聯裝掛架，使得過去只能掛載1枚AR-1導彈的掛點可以掛載多枚AR-2導彈，極大提升了無人機的火力持久性。最新推出的AR-4導彈的戰鬥全重最高可達100公斤，戰鬥部重40公斤，是美國最新型近程空對地導彈AGM-179的兩倍，其最大射程可以達到20公里，發射高度可達7公里，超過所有可攜式防空導彈的射程的兩倍。

此外，被廣泛看作是殲-20隱形戰鬥機「忠誠僚機」的「飛鴻-97A」，除了採用類似殲-20的兩側進氣道、修改光電跟蹤瞄準系統位置以提升空中機動能力外，它還在機腹採用了罕見的伸縮式託盤彈巢，可以攜帶多達8枚導彈或巡飛彈，從而極大提升了它的持續作戰能力。

報導說，雖然這三款無人機的使命和設計不一樣，但它們都普遍採用加大武器掛載能力的設計。中國無人機能推出形形色色的「炸彈卡車」，展示中國航空裝備研製和生產能力的快速躍升。

同時也切合實戰發展的需求。國外實戰經驗證明，隨著高端多用途無人機續航時間的增加，它們在戰區的部署時間也成倍增加，可能遭到不同的敵情，傳統只掛載少數導彈的做法很容易出現打光彈藥或沒有合適彈藥對付新目標的情況。此外，為有人駕駛戰機充當空中導彈庫，這本身也是「飛鴻-97A」這類「忠誠僚機」的主要使命之一。