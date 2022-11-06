鄭州防疫惹民怨 河南省長稱要儘快恢復正常生活秩序

河南鄭州以隨意靜默、封城代替管控等手段防疫遭致民怨。河南省長王凱5日到鄭州表示，要堅決打贏疫情防控攻堅戰，儘快恢復人民群眾正常生產生活秩序和城市生機活力。

大陸國家衛健委5日召開記者會，會上衛健委發言人米鋒重申，要嚴格執行「九不准」要求，「防止簡單化、一刀切」，堅決整治層層加碼。會中大陸國家疾控局官員妥佳指出，民眾投訴多地過度防疫，包括河南省鄭州市隨意將限制出行範圍由中高風險地區擴大到其他地區，以及鄭州隨意靜默管理等。

新京報報導，河南發佈官微表示，河南省長王凱5日到鄭州市疫情防控指揮部調度指導疫情防控工作，聽取醫療衛生及疾控專家意見建議、鄭州市疫情防控指揮部各工作專班情況彙報，分析形勢、調度工作。他指出，當前疫情防控形勢依然嚴峻，各級各部門要發揚連續作戰的頑強作風，從嚴從細落實防控措施，用心用情保障群眾生產生活，確保人民生命健康安全和經濟社會持續平穩發展。

王凱強調，要統籌兼顧，強化重點人群、重點部位、重點場所防控，保障重點企業、重點專案不停工不停產，堅決守住安全生產底線，為全省穩經濟大盤提供有力支撐。