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廿大後「首虎」 陸央行副行長被查

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
中國人民銀行副行長范一飛涉嚴重違紀違法，被中共中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。(新華網)
中國人民銀行副行長范一飛涉嚴重違紀違法，被中共中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。(新華網)

中共中央紀委國家監委網站昨發布消息稱，中國人民銀行（大陸央行）副行長范一飛涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受調查。范一飛是中共廿大後首位副部級官員被查，也是罕見的大陸央行高層在任時被查的案例。

作為中共廿大後的「首虎」，五十八歲的范一飛，傳說是十一月四日下午被帶走。財新網披露過去一年來，范一飛被查的消息已在坊間流傳，此前他曾多次被要求配合調查後復歸。大陸官方昨天宣告范一飛遭查後，陸央行官網即撤下范一飛的相關介紹，他此前的活動訊息也遭到刪除。

范一飛曾任中國建設銀行信託投資公司總經理助理、中國建設銀行總行資金計畫部副主任、財務會計部總經理、副行長，長期主管海外業務，爾後任中國投資有限責任公司副總經理；二○一五年二月起擔任大陸央行副行長，期間主要分管支付、金融科技、數位人民幣等領域。

新浪財經報導，今年以來建行已有六位高管落馬，包括曾在建行六年的招行原行長田惠宇，以及建行深圳分行行長王業、副行長張學慶，以及建行深圳分行原風險總監韓鳳林分別被查。

中共廿大後，中共紀檢司法單位動作頻頻，近日被宣告逮捕的官員也不少，包含湖北省前副省長曹廣晶、黑龍江省人大常委會前副主任宋希斌、中國聯通前總經理李國華、上海市人民檢察院前檢察長張本才、遼寧省前副省長王大偉、招商銀行前行長田惠宇、遼寧省前政協副主席孫遠良等人。

中共 大陸央行 深圳

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