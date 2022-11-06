兩岸觀策／兩岸關係若好 蔡奇文章何須下架

中共北京市委書記蔡奇晉升政治局常委後，他曾經的訪台日記遭全網封鎖。這反映出當前兩岸關係不佳，日記呈現的「友台觀點」不合時宜，以及中共可能的政治規矩。

蔡奇十年前以浙江省委常委、組織部長的身分訪問台灣，把台灣美好的一面寫在日記上被網路轉載，日記內容還提及大陸不及台灣之處、以及大陸可借鑑的地方。

十年前，正是兩岸交流最頻繁、兩岸關係最融洽的時光，台灣到處都有最美的風景（不論人事物），蔡奇不過是每年三、四百萬來台陸客中的一名見證者。

不過才數年間，兩岸交流急凍，兩岸官員互嗆、兩岸網友對罵，兩岸軍事重對峙，兩岸進入兵凶戰危。

在中共把「反台獨」論述加入黨章，以及大陸社會當前對台普遍反感下，蔡奇日記中的台灣好，自是一個「不協調」的現象。簡單說，就是「政治不正確」，遭大陸網管刪封可想而知。

也有台灣學者認為，蔡奇文章被下架，跟中共高層領導人文字管理制度有關。凡是成為「國家級領導人」，任何文字如要公開發表必須由政治局常委會審核通過。

按中共的政治規矩，官愈大，過往的言行舉止、交友情況和大小活動均會被重新檢視，蔡奇晉身中共政治局常委，除了這篇「台灣日記」被下架，網路上也幾乎找不到蔡奇曾經到訪台灣的陸媒報導。

但話說回來，兩岸關係若仍互惠繁榮，兩岸政治仍有互信，兩岸民眾相互友善，大陸（蔡奇）是否還會與台灣刻意切割？中共似非鐵板一塊，過去說了多次的兩岸領導人會面不需假借第三地，但二○一五年十一月的「馬習會」不也就在新加坡舉行？如果兩岸關係好，蔡奇的台灣二舅，更多大陸高官的台灣親友或應會被人津津樂道。

兩岸關係敵意螺旋不斷增加，中共與蔡政府均認為責任在對方，但不論如何，兩岸關係不佳，受壓較多的恐是我方。中共廿大上把反台獨納入黨章，就是向九千六百萬黨員發出政治動員信號，告訴每一位黨員甚至大陸全社會，「反台獨、統一台灣是政治使命」，未來對台灣的有形無形壓力只增不減。

大陸對台施壓，不一定立即出現我國安局長陳明通說的明年「以戰逼談」（以封鎖方式，逼台灣上談判桌），倒是中共憑藉其政經實力，正加強疫後與俄烏戰爭各國需要經濟援助之下對台灣的外交圍堵。

眼前可見的是，越南、巴基斯坦、坦尚尼亞這些中共好友接連訪陸，獲得大陸各種經援，就連德國總理蕭茲不顧國內的反對聲浪執意訪陸，行前還跟媒體說，德國需要中國的市場。到達北京當天，大陸立即宣布購買一七○億美元的一四○架空巴。

另一個例子，王毅與布林肯上周通電話，布林肯希望中方與美一同協助處理海地的人道危機，但中方新聞稿就是不提，陸媒事後分析稱，「海地跟我們又沒有外交關係，著什麼急」，意在等海地承認中共政權後再說。

接下來，包括李克強將出席柬埔寨東亞峰會系列會議，習近平出席泰國ＡＰＥＣ（泰國政府已官宣），以及可能的印尼廿國集團峰會（Ｇ20）甚至場邊的「拜習會」，中共這些「外交出擊」會對台灣造成什麼樣的衝擊，我方如何因應都備受關注。