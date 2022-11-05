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人民銀行副行長范一飛被查 涉嚴重違紀違法

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
中國人民銀行副行長范一飛涉嚴重違紀違法，被中共中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。(新華網)
中國人民銀行副行長范一飛涉嚴重違紀違法，被中共中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。(新華網)

中共中央紀委國家監委網站5日發布消息，中國人民銀行黨委委員、副行長范一飛涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

人民銀行官網簡歷顯示，范一飛1964年出生，美國哥倫比亞大學國際經濟碩士，中國人民大學經濟學博士。

范一飛在2000年2月任中國建設銀行行長助理（2003年3月至2004年3月掛職任中國長江電力股份有限公司總經理助理），2004年8月任中國建設銀行黨委委員、行長助理，2005年6月任中國建設銀行副行長、黨委委員。

2010年3月任中國投資有限責任公司副總經理、黨委委員，2011年11月兼任上海銀行董事長；2015年1月任中國人民銀行黨委委員；2015年2月任中國人民銀行黨委委員、副行長。

中國人民銀行 哥倫比亞

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