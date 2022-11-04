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在華德國僑民將可接種BNT疫苗 蕭茲：盼施打範圍逐步擴大

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸國務院總理李克強（左）和德國總理蕭茲（右），4日出席中德兩國總理的聯合記者會
大陸國務院總理李克強（左）和德國總理蕭茲（右），4日出席中德兩國總理的聯合記者會

在大陸進行訪問的德國總理蕭茲，4日在與大陸國家主席習近平和國務院總理李克強分別會談後，出席了中德兩國總理的聯合記者會。蕭茲宣布，由德國企BioNTech研發的mRNA新冠疫苗，將可在大陸為德國僑民接種。

蕭茲指出，當然這只是「第一步」，他期待未來BNT疫苗的在華受惠者範圍，能夠進一步擴大。

財新網報導，這是現年64歲的蕭茲上任德國總理以來的首次對華訪問，先前他也曾在漢堡市市長和德國財長任內到訪過大陸，如今擔任德國總理已近一年的蕭茲，也成為新冠疫情以來和中共二十大召開之後，首位來華的西方國家領導人。

德國之聲報導，蕭茲在離開北京前，還出席一場中德企業家圓桌會議。此次隨蕭茲訪華的是一個德國經濟界代表團，成員包括福斯汽車、巴斯夫、西門子和德意志銀行的董事會主席。

德國代表團的全體人員全程處於「防疫泡泡」中，這也是此次訪問時間超短的一個原因，德國政府專機一降落，進入機艙的第一個人是一位穿著全身防護服的「大白」領航員。

與歡迎儀仗隊同時到達停機坪的，還有兩個移動核酸檢測站，德方人員須立即接受新冠檢測，只有蕭茲和他的貼身隨同可由隨行的德國醫生檢測。

代表團下飛機後，蕭茲的空客A340專機飛往南韓首都首爾，這樣機組人員就不必在北京接受隔離，4日晚上，在訪問行程結束後，專機再從首爾飛回北京，接蕭茲一行回國。

德國 蕭茲 北京

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