習近平會蕭茲 邀德國共同抵制陣營對抗

大陸國家主席習近平、國務院總理李克強4日分別會見到訪的德國總理蕭茲。習近平對蕭茲表示，政治互信破壞很容易，重建卻很難，希望德方也奉行「積極對華政策」，和中方一道抵制保護主義，讓兩國合作成果更好惠及兩國民眾。

據大陸央視報導，在4日上午的會見中，習近平首先表示蕭茲是中共二十大後首位來訪的歐洲領導人，也是蕭茲就任德國總理以來首次訪問北京。他還提到今年恰逢中德建交50周年、介紹中共二十大重點情況，如「中國式現代化」等。

對於中德合作，習近平強調，「政治互信破壞很容易，重建卻很難，需要雙方共同呵護」。習近平說，中德應該相互尊重照顧彼此核心利益，堅持對話協商，共同抵制陣營對抗，泛意識形態化等因素干擾。

習表示，中國大陸對德政策保持高度穩定性、連貫性，希望德方也奉行「積極對華政策」，實現兩國互利共贏。雙方要繼續做大共同利益的蛋糕，在拓展傳統領域合作潛力的同時，激活新能源、人工智慧、數位化等新領域合作活力。

習稱，中方願和德方、歐方繼續深化航空合作，並就新冠肺炎防治開展交流合作，圍繞綠色發展生態環保等課題，加強交流互鑒，推動人文交流，希望德方和中方一道抵制保護主義，讓兩國合作成果更好惠及兩國民眾。

對於中歐關係，習近平說，中方始終視歐洲為全面戰略夥伴，堅持中歐關係不針對、不依附，也不受制於第三方，願和德方、歐方加強在國際事務中的協調合作。

據大陸央視報導，蕭茲回應稱，中國大陸是德國和歐洲的重要經貿夥伴，德方堅定支持貿易自由化，支持經濟全球化，反對脫鉤，願和中方繼續深化經貿合作，支持兩國企業相互展開投資合作。

習近平、蕭茲還對烏克蘭危機交換了意見，習近平說，呼籲有關各方保持理性和克制，盡快開展直接接觸，為重啟談判創造條件，防止亞歐大陸出現核危機，共同努力確保全球產業鏈供應鏈穩定，防止國際能源，糧食，金融等合作受到干擾。

4日下午，李克強也與蕭茲會談，會後還舉行共同記者會。李克強說，中方願和德方加強貿易投資、製造業、疫苗等重點領域合作，積極推動建立應對氣候變化合作機制，有序推動增加兩國直航航班，更好便利雙方人員往來。