陸總理李克強將出訪柬埔寨 參加東協系列會議

大陸外交部4日下午宣布，國務院總理李克強將於11月8日至13日出訪柬埔寨，除參加東協系列會議之外，也將對柬埔寨進行訪問。這次訪問將會是新冠疫情發生後，李克強首度出訪。

據大陸外交部消息，應柬埔寨王國首相洪森邀請，李克強將出席在柬埔寨金邊舉行的第25次中國—東協（10+1）領導人會議、第25次東協與中日韓（10+3）領導人會議和第17屆東亞峰會（EAS）並對柬埔寨進行正式訪問。

公開資料顯示，李克強每年都有不少外訪行程，但在疫情之後就沒有到外國訪問過。最後一次出訪是2019年11月初到泰國，一樣是出席東協系列會議，而在泰國之前，當年則是到訪過烏茲別克、俄羅斯、克羅埃西亞與比利時。

此前大陸高層已經恢復出訪，如大陸國家副主席王岐山到訪菲律賓、南韓與英國；大陸國家主席習近平到訪哈薩克與烏茲別克；大陸全國人大委員長栗戰書俄羅斯、尼泊爾、蒙古與南韓等。