會德國總理 習近平：政治互信破壞容易、重建很難

大陸國家主席習近平4日上午會見來訪的德國總理蕭茲（Olaf Scholz），官方披露較為完整的談話內容指出，習近平強調政治互信破壞很容易，重建卻很難，需要雙方共同呵護。他呼籲雙方應該相互尊重，照顧彼此核心利益，堅持對話協商，共同抵制陣營對抗、泛意識形態化等因素干擾。

據新華社4日下午消息，習近平在會見蕭茲時指出，只要秉持相互尊重、求同存異、交流互鑒、合作共贏原則，兩國關係的大方向就不會偏，步子也會走得很穩。他並表示，當前，國際形勢複雜多變，中德作為有影響力的大國，在變局、亂局中更應該攜手合作，為世界和平與發展作出更多貢獻。

習近平還強調，政治互信破壞很容易，重建卻很難，需要雙方共同呵護。他更舉出自己很欣賞西德前總理施密特（Helmut Schmidt）的一個觀點，「政治家應當以寧靜接受那些不能改變的，以勇氣改變那些能改變的，用智慧分清其中的區別」。習近平並向蕭茲喊話稱，中德應該相互尊重，照顧彼此核心利益，堅持對話協商，共同抵制陣營對抗、泛意識形態化等因素干擾。

習近平呼籲，雙方要以建設性態度追求最大公約數，以開放心態促進務實合作，既不自我設限，也不好高騖遠，「中國對德政策保持高度穩定性連貫性，希望德方也奉行積極對華政策，實現兩國互利共贏」。他並強調，中歐關係關乎全球格局穩定和亞歐大陸繁榮，值得雙方努力維護好、發展好。

而蕭茲則表示，當前國際形勢複雜嚴峻，歐洲大陸也面臨前所未有的新挑戰。德方希望同大陸保持溝通協調，更好維護地區和世界的和平與安全。中國是德國和歐洲的重要經貿夥伴，德方堅定支持貿易自由化，支持經濟全球化，反對「脫鉤」。德方也願同大陸就雙方立場不一致的問題交換意見，增進了解和互信，努力穩定、鞏固和發展雙邊關係。德方反對搞陣營對抗，政治家有必要為此負起責任，德方願為推動歐中關係發展發揮應有作用。