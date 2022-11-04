美稱中是頭號安全威脅 陸國防部：抹黑中國正常軍力發展

美國國防部近日發布新的2022年國防戰略報告，指稱中國大陸是頭號安全威脅。對此，中國大陸國防部4日回應稱，美方報告涉華內容，渲染「中國挑戰」和大國競爭，藉規劃美國防務戰略抹黑「中國正常軍力發展」，屬於冷戰思維和零和博弈觀念的老調重彈。

大陸國防部表示：「我們（中國大陸）對此表示堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。」

大陸國防部強調，中國堅定不移走和平發展道路，堅定維護以聯合國為核心的國際體系等，抨擊那些「頑固奉行本國利益優先」，在亞太地區拉幫結派搞「一體化威懾」的國家，才是國際體系和亞太地區「步步緊逼的挑戰」。

大陸國防部還就對台灣問題重申，「台灣是中國的台灣，台灣問題是中國的內政，不容任何外來干涉」。當前，美方不斷虛化掏空一「個中國原則」，變本加厲搞以台制華，這些惡劣行徑嚴重侵犯中國大陸主權和領土完整，嚴重危害台海地區和平穩定。

大陸國防部說，共軍持續練兵備戰，堅決反制任何形式的「台獨」分裂活動和外部勢力干涉。

大陸國防部還表示，中國堅定奉行自衛防禦的核戰略，積極參與國際軍控、裁軍和防擴散進程等，並反控是美方在軍控和防擴散領域毀約退群，與英澳展開核潛艇合作等。

大陸國防部說，「敦促美方摒棄冷戰零和思維，摘掉有色眼鏡，糾正對華錯誤認知，理性看待中國和中國軍隊發展」。

日前，大陸外交部發言人趙立堅也對此回應指稱，美方報告渲染大國競爭，蓄意歪曲中國外交國防政策，充滿冷戰零和思維和唯我獨尊的霸權邏輯，充分暴露了美方為遏制打壓中國，刻意編造藉口的險惡用心。