習近平：中德在亂局中更應攜手 為世界和平作更多貢獻

大陸國家主席習近平今（4）日上午在北京人民大會堂會見德國總理蕭茲。據央視新聞報導，習近平對蕭茲表示，中德作為有影響力的大國，在變局亂局中更應攜手合作，為世界和平與發展作出更多貢獻。

據報導，習近平對蕭茲表示：「你是中共二十大召開後首位來訪的歐洲領導人，這也是你就任以來首次訪華。相信訪問將增進雙方瞭解和互信，深化各領域務實合作，為下階段中德關係發展做好謀劃。」

習近平強調，今年恰逢中德建交50周年。50載歷程表明，只要秉持相互尊重、求同存異、交流互鑒、合作共贏原則，兩國關係的大方向就不會偏，步子也會走得很穩。他並指，當前，國際形勢複雜多變。中德作為有影響力的大國，在變局、亂局中更應該攜手合作，為世界和平與發展作出更多貢獻。