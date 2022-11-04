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中日韓金融監管者高層會議舉行 討論合作方案

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
第11屆中日韓金融監管者高層會議於11月3日在南韓首爾舉行，圖為地主國南韓金融委員會副委員長金素英。（圖／取自南韓金融委員會官網）
第11屆中日韓金融監管者高層會議於11月3日在南韓首爾舉行，圖為地主國南韓金融委員會副委員長金素英。（圖／取自南韓金融委員會官網）

第11屆中日韓金融監管者高層會議於11月3日在南韓首爾舉行，大陸銀監會副主席肖遠企以線上方式與會，南韓方面表示，各方在此次會議討論了金融政策的合作方案。

據韓聯社消息，南韓金融委員會和金融監督院表示，上述會議3日在首爾中區的銀行會館舉行，與會國就主要政策事務進行討論。出席的有南韓金融委員會副委員長金素英、日本金融廳金融國際審議官天谷知子，至於肖遠企則是線上出席。金素英致詞時表示，三國面臨金融市場波動性加劇的共同課題，有必要共商更為細緻的金融政策。

會中，南韓金融監管部門就近期全球市場現況、新政府金融政策方向進行介紹，日本細談金融數位化的應對戰略；大陸金融部門則闡述陸方的快速城鎮化和金融服務擴大方案等問題。

南韓金融委員會評價稱，在全球主要國家實施貨幣緊縮政策導致全球金融市場波動性加劇的情況下，韓中日金融監管部門共用對當前金融市場的視角，並討論了金融政策的合作方案。

公開資料顯示，中日韓金融監管者高層會議是2008年開始的副部級會議，每年輪流在三地舉行，2020年因新冠疫情取消、2021年以視訊連線舉行，此次的會議，為新冠疫情之後首度實體會議。

南韓 疫情 首爾

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