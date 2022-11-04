德國總理蕭茲抵達北京 將會見習近平、李克強

據航班追蹤網站RadarBox稱，載有德國總理蕭茲和一個商界領袖代表團的飛機於今（4）日上午降落在北京，開啟新冠疫情爆發以來，G7國家領導人對中國的首次訪問。蕭茲此行為期一天，這也是他去年12月8日就任德國總理以來首次出訪北京。

路透社援引分析人士稱，在俄羅斯入侵烏克蘭造成德國經濟壓力下，蕭茲此行將尋求強調與中國繼續合作的必要性。

據德國聯邦政府此前公布簡報顯示，蕭茲將在北京先會見大陸國家主席習近平。隨後，與即將離任的國務院總理李克強會談。雙方的討論將集中在雙邊關係、應對氣候變化、俄烏局勢以及東亞局勢等國際問題上。

外界也預期蕭茲還將提出有爭議的問題，例如人權、台灣以及德國公司在進入中國市場時面臨的困難。

在出訪前夕，歐盟和德國政府聯盟內部對此次訪問提出批評，主要來自綠黨和自由黨。德國綠黨成員Reinhard Butikofer在3日表示，蕭茲此次訪華行程「可能是50年以來，德國最具爭議、而且引起爭論的訪問」。

法國媒體1日稱，蕭茲會進行一次高風險的訪華旅程，他就像在「踩鋼線」，在尋求改善德中經濟關係的同時，正面對德國國內人士對政府過度依賴中國的擔憂。

蕭茲2日在德國報章《法蘭克福匯報》撰文，稱自己在出訪前夕，與包括法國總統馬克宏在內的歐洲夥伴與跨大西洋朋友協調，歐盟正確地將中國描述為「合作夥伴和競爭對手」，但同時中歐之間近年確是有加強競爭。

大陸外交部發言人趙立堅3日表示，中方期待蕭茲任內首次訪華取得成功，中德是全方位戰略夥伴，2022年是兩國建交50周年，半世紀以來的交往合作已充分證明兩國的共識多於分歧，合作遠大於競爭。