快訊

農遊券4.0來了！買600送600限量9萬份 怎麼拿搶先看

台積電「美籍員工結訓」 網揭內幕鬆口氣：巨嬰終於走了

才替澎恰恰還清巨債 金主林秉文驚傳涉嫌洗錢遭逮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

劉鶴發表6千字長文 要避免經濟運行大起大落

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
大陸國務院副總理劉鶴4日在人民日報發表文章指，著力保持宏觀經濟穩定，經濟運行會有週期波動，但要避免大起大落。(新華網)
大陸國務院副總理劉鶴4日在人民日報發表文章指，著力保持宏觀經濟穩定，經濟運行會有週期波動，但要避免大起大落。(新華網)

大陸國務院副總理劉鶴4日在人民日報發表《把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來》文章指出，經濟運行會有週期波動，但要避免大起大落。這篇文章共有6,000多字，針對當前大陸經濟諸多挑戰作深入探討。

文章指出，在一個較長的歷史時期內，保持宏觀經濟穩定和持續增長，對於全面建設社會主義現代化國家具有重要基礎性作用。中共二十大報告提出，「把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來」。推動兩者有機結合必須堅持穩中求進工作總基調。穩中求進是治國理政的重要原則，也是做好經濟工作的方法論。

劉鶴指出，實施擴大內需戰略是應對外部衝擊、穩定經濟運行的有效途徑。他強調「穩」是主基調、是基本盤，要穩住宏觀經濟大局，穩住產業鏈供應鏈完整性，穩住能源等初級產品供給，為積極進取奠定基礎，為應對複雜局面和各種挑戰增強底氣。

同時，要堅持高水準對外開放，深度參與全球產業分工和合作，維護多元穩定的國際經濟格局和經貿關係，與外部世界良性互動。繼續擴大商品和要素流動型開放，吸引全球資金、技術、人才等優質要素和產品，打破外部對我國的圍堵打壓。

文章指出，要穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放，在統籌好開放與安全的前提下，進一步對接國際高標準經貿規則，營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，實施自由貿易試驗區提升戰略，鞏固拓展多雙邊經貿關係，提升貿易投資合作品質和水準。

劉鶴指出，要堅持和完善社會主義基本經濟制度，深化國資國企改革，加快國有經濟佈局優化和結構調整，提升企業核心競爭力。優化民營企業發展環境，促進民營經濟發展壯大。

面對某些國家脫鉤斷鏈企圖，他強調，要在關係安全發展的領域加快補齊短板，特別是要補齊基礎軟體、核心硬體、基礎原材料等突出短板，提升自主智慧財產權和替代接續能力，確保產業鏈供應鏈穩定暢通。

文章並指，要堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上，鞏固優勢產業領先地位，推動製造業高端化、智慧化、綠色化發展，構建優質高效的服務業新體系，加快發展數字經濟，構建一批新的增長引擎。全球產業鏈供應鏈是重要的國際公共產品，願與各國一道維護全球產業鏈供應鏈的安全穩定。

同時，著力防範化解系統性風險。要加強宏觀調控特別是需求側管理，抓住主要風險點加大流動性注入和預期管理，處理好防範系統性風險和道德風險的關係。

實體經濟 劉鶴

延伸閱讀

超狂搶婚？車隊掛「新娘不是我 新郎我愛過」踩場 真相再惹熱議

老闆不給加班費 她請病假補回來「壓力過大必須度假」

防疫負擔太重 中國多地「常態」核酸檢測不再免費

竹科男友想買竹北房...她卻相中青埔有投資價值 網友答案一面倒

相關新聞

劉鶴發表6千字長文 要避免經濟運行大起大落

大陸國務院副總理劉鶴4日在人民日報發表《把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來》文章指出，經濟運行會有週期...

中坦聯合聲明 開放98%稅目輸陸產品免關稅

大陸國家主席習近平3日與來訪的坦尚尼亞總統哈桑（Samia Suluhu Hassan）舉行會談，兩人並發布聯合聲明，其...

內捲研究室／白菜價買房捧紅了黑龍江煤城 鶴崗人想逃外地人卻來追夢？

曾經的邊疆卻成了如今的嚮往？鶴崗，這個傍著滾滾黑龍江畔的東北邊陲小城，這幾年成了網紅城市。在大城市奔波、掙扎並耗盡了志向的人們驚覺，只要用點微薄的錢，就可以在這個小城裡安身立命，於是有些人開始向這個曾經的煤城探問，並且真的買下了他們人生的第一套房。

春哥侃陸／房產稅來了？解讀深圳重磅政策 稅改先行背後不簡單

中共二十大前政治流言漫天，中共二十大後經濟傳言遍地。流言的意思是聽聽就可證偽，傳言的意思則是要先聽後看。這兩天有關深圳的傳言就比較多，其中一則，說深圳的精神病院爆滿，住進去的多是老闆，其中有1300床位的康寧醫院，已擠進去1600名病人，每天就診的還有2000個老闆。 深圳老闆多，得精神病的老闆有沒有那麼多，值得考證，但深圳經濟出了問題倒是有跡可偱…

戶籍遭移出、兩岸航班少 台商返鄉投票難處多

九合一選舉將於廿六日舉行，大陸全國台企聯昨發聲明，呼籲台商積極返鄉投票。不過，面對航班少、機票貴和戶籍遭移出等困境，台商...

陸與巴基斯坦 簽多項協定

巴基斯坦總理謝里夫近日到訪中國大陸，與大陸國家主席習近平舉行會見並發布聯合聲明，大陸外交部公布的內容顯示，雙方將會盡快在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。