劉鶴發表6千字長文 要避免經濟運行大起大落

大陸國務院副總理劉鶴4日在人民日報發表《把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來》文章指出，經濟運行會有週期波動，但要避免大起大落。這篇文章共有6,000多字，針對當前大陸經濟諸多挑戰作深入探討。

文章指出，在一個較長的歷史時期內，保持宏觀經濟穩定和持續增長，對於全面建設社會主義現代化國家具有重要基礎性作用。中共二十大報告提出，「把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來」。推動兩者有機結合必須堅持穩中求進工作總基調。穩中求進是治國理政的重要原則，也是做好經濟工作的方法論。

劉鶴指出，實施擴大內需戰略是應對外部衝擊、穩定經濟運行的有效途徑。他強調「穩」是主基調、是基本盤，要穩住宏觀經濟大局，穩住產業鏈供應鏈完整性，穩住能源等初級產品供給，為積極進取奠定基礎，為應對複雜局面和各種挑戰增強底氣。

同時，要堅持高水準對外開放，深度參與全球產業分工和合作，維護多元穩定的國際經濟格局和經貿關係，與外部世界良性互動。繼續擴大商品和要素流動型開放，吸引全球資金、技術、人才等優質要素和產品，打破外部對我國的圍堵打壓。

文章指出，要穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放，在統籌好開放與安全的前提下，進一步對接國際高標準經貿規則，營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，實施自由貿易試驗區提升戰略，鞏固拓展多雙邊經貿關係，提升貿易投資合作品質和水準。

劉鶴指出，要堅持和完善社會主義基本經濟制度，深化國資國企改革，加快國有經濟佈局優化和結構調整，提升企業核心競爭力。優化民營企業發展環境，促進民營經濟發展壯大。

面對某些國家脫鉤斷鏈企圖，他強調，要在關係安全發展的領域加快補齊短板，特別是要補齊基礎軟體、核心硬體、基礎原材料等突出短板，提升自主智慧財產權和替代接續能力，確保產業鏈供應鏈穩定暢通。

文章並指，要堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上，鞏固優勢產業領先地位，推動製造業高端化、智慧化、綠色化發展，構建優質高效的服務業新體系，加快發展數字經濟，構建一批新的增長引擎。全球產業鏈供應鏈是重要的國際公共產品，願與各國一道維護全球產業鏈供應鏈的安全穩定。

同時，著力防範化解系統性風險。要加強宏觀調控特別是需求側管理，抓住主要風險點加大流動性注入和預期管理，處理好防範系統性風險和道德風險的關係。