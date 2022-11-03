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小三通到底卡在哪？陸委會：恢復小三通是既定政策

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
金馬澎三位縣長多次喊話重啟小三通，但始終未有實質進展，陸委會3日指出，恢復小三通是既定政策。圖為馬祖北竿的小三通售票櫃台。記者廖士鋒／攝影
金馬澎三位縣長多次喊話重啟小三通，但始終未有實質進展，陸委會3日指出，恢復小三通是既定政策。圖為馬祖北竿的小三通售票櫃台。記者廖士鋒／攝影

陸委會主委邱太三日前到訪金門縣，實地參訪小三通通關流程，並表示要透過適當管道，讓對岸了解我們已經準備好了，「如果他們還沒準備好，我們片面地進行也沒有太大的意義」。

而金門縣政府則再度要求中央小三通盡速復航，不再以任何的理由推延、盡速與對岸展開實質的協商動作，並商討復航相關具體作法，而非僅是「口頭上說說而已」。

目前小三通到底卡在哪裡？兩岸是否已經進行溝通？對此陸委會3日下午回應稱，恢復「小三通」客運，是政府的既定政策目標，相關機構持續進行準備，除考量整體疫情、金馬防疫及醫療量能、當地民意外，尚需整體評估兩岸互動等最新情勢。

陸委會再度表示，「小三通」船舶往來，需要取得兩岸雙方航管部門的許可，因此需要雙方相互配合完成溝通，才能實際執行。目前政府持續與金門馬祖澎湖等相關人士溝通，在作好相關準備後，會適時恢復「小三通」客運船班。重要節日啟動客運船班，是一個可能的作法。

此前行政院長蘇貞昌、陸委會主委邱太三與陸委會副主委邱垂正都曾表示政府沒有反對恢復小三通，但大陸廈門、福州小三通CIQS（通關團隊）防疫人員也都已經撤掉，如果雙方國門沒有這些人，小三通要恢復基本上不可能。

不過據了解，目前小三通的客運雖然停駛，但貨運仍是正常進行，因此大陸方面的檢驗檢疫團隊相關人員也並未完全撤除。此外，廈門自貿區也在6月底表示，客運的候船大廳部分，仍有值班人員留守，碼頭也針對軟體與硬體如躉船、自助通關設備做好保養維護，「時刻為復航做足準備」。

小三通 陸委會 金門

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