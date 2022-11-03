陸媒：中越聯合聲明或阻止美國插手南海

中共20大後第一個訪問中國大陸的是越南共產黨總書記阮富仲(越南最高領導人)，雙方還簽署了「中越聯合聲明」。陸媒稱中越關係的提升並簽署聯合聲明，粉碎了美國策略，未來或可防止美國插手南海。

陸媒觀察者網「觀風聞」報導，此次「中越聯合聲明」的重要可從西方媒體反應中看出。聲明一出，西方一些媒體立即報導「美國失去了越南」。

觀察者網報導，「中越聯合聲明」中提到兩個重點，一是雙方同意繼續推動全面有效落實「南海各方行為宣言」，在協商一致基礎上，早日達成有效、富有實質內容、符合包括「聯合國海洋法公約」在內國際法的「南海行為準則」。

以前越南是東盟內部對「南海行為準則」持消極態度的國家，越南態度公開轉變，說明中越之間互信與合作正在加強。同時，也說明美國企圖利用越南在東南亞拉起「反華聯盟」的陰謀被粉碎。

報導說，各國關於「南海行為準則」的談判還在進行，10月21日已完成第一份文本草案，目前正在準備第二份。一切順利的話，明年年初就將達成協議。一旦「南海行為準則」通過（法律化），中國最反感的「南海問題國際化」問題將會被杜絕，那麼美國勢力將被排除在南海之外，它連軍艦靠岸都會成問題，或許新加坡還會向美軍提供停靠港口。

美國失去了利用南海問題製造事端的抓手，它就很難再在東南亞折騰，在東南亞折騰不起來，美國的「印太戰略」也就名存實亡。

「中越聯合聲明」第二個重點是：（中越雙方）密切在多邊安全事務中的協調配合。發揮好合作打擊犯罪會議、戰略安全對話等機制作用，加強反恐、抵禦和平演變」和「顏色革命」…等領域合作。

也就是說，越南抵禦「和平演變」和「顏色革命」時，將會得到中國的幫助。

美國長久以來用越南人對付越南人，十幾年來，美國CIA扶植越新黨再利用網路散播仇中反中言論，刺激越南青年人情緒，同時，以環保、動保、人權為名在越南建立各種NGO組織。線上線下聯動，進行動員。

報導稱，2018年6月，越新黨成功地在河內、胡志明市、芽莊、峴港等地製造街頭騷亂，藉口是反對中越合作。一些社會渣滓趁機打砸、縱火。當時正值南海爭端降溫，越南加強與中國合作的時期，這些人是為誰的利益服務一目了然。

阮富仲領導的越共宣佈越新黨為恐怖組織，逮捕「越南國家臨時政府」成員潘氏桃等多名「顏色革命」策劃者。越南媒體將它們身份公開，全都是美國公民或擁有美國綠卡。

中越「聯合聲明」一出，讓美國在越南的「投資」幾乎全部打了水漂。越南現在就是想安安穩穩發展經濟，越南無論從安全、經濟，還是貿易、基建都離不開中國，這是很現實的需求。

報導稱，中國絕不允許美國在東南亞興風作浪，東南亞只要頭腦清醒也絕不會去充當美國對抗中國的炮灰。東南亞跟上中國，未來可期！