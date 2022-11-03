二十大後兩岸企業首交流 劉兆玄：要珍惜峰會平台

兩岸企業家峰會綜合小組論壇3日於湖南、台北同時舉行，這也是中共二十大之後，兩岸企業家首個交流活動。相對於大陸方面以兩岸經貿交流活動盛大公開活動，並發布論壇成果，台北主辦方顯得謹慎，且低調再低調，多次強調會議閉門不公開，會後也將不會發布相關資訊。兩岸企業家峰會理事長、前行政院長劉兆玄於台北會場現場受訪表示，在兩岸形勢嚴峻下，應該好好珍惜兩岸企業家峰會這個平台。

劉兆玄指出，今天的論壇是綜合小組論壇，論壇時間點是早就安排好的，只是剛好碰到二十大。他強調不一定要放大這個時間點，因為活動是去年就規劃好的。

劉兆玄表示，從互動來看，雙方在兩岸企業家峰會這個平台一直十分和諧、暢通，彼此都有很好的回應。「我們有問題，對方有回應，反之同理。在兩岸形勢比較嚴峻的情況之下，這個平台是很好的經營，應該好好珍惜這個平台。」

據台北主辦方承辦人廖經理透露，該論壇活動原先訂於9月舉行，但因疫情延期，最後決定在3日舉辦。會議如同以往，全程不公開。因為是小組討論，因此出席多為峰會企業會員的業務代表。至於論壇內容要簽訂何種項目或協約，會是由陸方安排與發布。