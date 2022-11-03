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二十大後兩岸企業首交流 劉兆玄：要珍惜峰會平台

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
兩岸企業家峰會理事長、前行政院長劉兆玄在兩岸企業家峰會論壇上與湖南長沙會場進行連線致詞。兩岸企業家峰會湖南主辦方提供。
兩岸企業家峰會理事長、前行政院長劉兆玄在兩岸企業家峰會論壇上與湖南長沙會場進行連線致詞。兩岸企業家峰會湖南主辦方提供。

兩岸企業家峰會綜合小組論壇3日於湖南、台北同時舉行，這也是中共二十大之後，兩岸企業家首個交流活動。相對於大陸方面以兩岸經貿交流活動盛大公開活動，並發布論壇成果，台北主辦方顯得謹慎，且低調再低調，多次強調會議閉門不公開，會後也將不會發布相關資訊。兩岸企業家峰會理事長、前行政院劉兆玄於台北會場現場受訪表示，在兩岸形勢嚴峻下，應該好好珍惜兩岸企業家峰會這個平台。

劉兆玄指出，今天的論壇是綜合小組論壇，論壇時間點是早就安排好的，只是剛好碰到二十大。他強調不一定要放大這個時間點，因為活動是去年就規劃好的。

劉兆玄表示，從互動來看，雙方在兩岸企業家峰會這個平台一直十分和諧、暢通，彼此都有很好的回應。「我們有問題，對方有回應，反之同理。在兩岸形勢比較嚴峻的情況之下，這個平台是很好的經營，應該好好珍惜這個平台。」

據台北主辦方承辦人廖經理透露，該論壇活動原先訂於9月舉行，但因疫情延期，最後決定在3日舉辦。會議如同以往，全程不公開。因為是小組討論，因此出席多為峰會企業會員的業務代表。至於論壇內容要簽訂何種項目或協約，會是由陸方安排與發布。

該論壇由兩岸企業家峰會主辦，在湖南長沙，台北兩地分設主會場，採取線上線下結合方式舉行，論壇主題為數位化、低碳化。而台北會場，有兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄、前經濟部長尹啟銘、華新董事長焦佑倫等出席，並舉行視訊連線，嘉賓就推進兩岸產業融合發展等主題發表主旨演講。據陸方發布訊息，兩岸企業代表、合作區產業聯盟單位代表共計約300人受邀參加。

兩岸企業家峰會論壇台北會場現場，兩岸企業家峰會秘書長、前經濟部長尹啟銘（右三）在上半場結束後現身。記者黃雅慧／攝
兩岸企業家峰會論壇台北會場現場，兩岸企業家峰會秘書長、前經濟部長尹啟銘（右三）在上半場結束後現身。記者黃雅慧／攝
兩岸企業家峰會論壇台北會場為閉門會議，台北主辦方十分低調，不開放媒體採訪，只能在門口略為看到內部連線測試畫面。記者黃雅慧／攝
兩岸企業家峰會論壇台北會場為閉門會議，台北主辦方十分低調，不開放媒體採訪，只能在門口略為看到內部連線測試畫面。記者黃雅慧／攝

劉兆玄 中共二十大 行政院

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