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大陸與「巴鐵」發布聯合聲明 雙方簽署15領域合作文件

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
巴基斯坦總理謝里夫（左）近日到訪大陸，雙方簽訂聯合聲明，合作文件涉及15領域。（新華社）
巴基斯坦總理謝里夫（左）近日到訪大陸，雙方簽訂聯合聲明，合作文件涉及15領域。（新華社）

巴基斯坦總理謝里夫近日到訪大陸，與大陸國家主席習近平舉行會見並發布聯合聲明，大陸外交部公布的內容顯示，雙方將會盡快在2023年舉辦下一次戰略對話，並且簽署15個領域的合作文件。

據大陸外交部2日晚間發布的聯合聲明全文，共有47點。雙方重申在涉及彼此核心利益的問題上相互支持。「巴方堅定奉行一個中國政策，在台灣、南海、涉港、涉疆和涉藏等問題上支持中國。中方重申支持巴方維護國家主權、獨立和安全，支持巴方經濟社會繁榮發展」。

同時，大陸也表示會增加在中巴經濟走廊的一些重要項目的推進，包含瓜達爾港、巴國1號鐵路幹線升級改造案等；雙方同意於2023年上半年盡快在伊斯蘭馬巴德舉行下次戰略對話會議、盡早召開貨物貿易委員會、增加直航班次等，雙方亦同意升級紅其拉甫口岸基礎設施，加強邊境疫情防控和口岸通關合作。

聯合聲明最後指出，雙方簽署和達成了多份協定、諒解備忘錄，涵蓋電子商務、數位經濟、農產品輸陸、金融合作、文物保護、基礎設施、洪災緊急援助、災後重建、全球發展倡議、動物疫病防控、社會民生、文化合作、航太、地學以及執法安全等領域。

此前在11月2日上午習近平與謝里夫會見時，習近平表示，大陸始終從戰略高度和長遠角度看待中巴關係，始終將巴基斯坦置於周邊外交的優先方向，「願同巴方提升全方位戰略合作水準，加快構建新時代更加緊密的中巴命運共同體，為中巴全天候戰略合作夥伴關係注入新動力」。

習近平 外交部

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