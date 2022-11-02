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美國敦促日本等國跟進晶片出口限制 大陸外交部回應

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大陸外交部發言人趙立堅。圖／澎湃新聞
大陸外交部發言人趙立堅。圖／澎湃新聞

《日本經濟新聞》今（2）日報導，美國敦促日本等盟國跟進限製中國晶片出口，日本政府考慮跟從美方的意向，並表示內部已經開展了相關的協調。針對這種情況及由此可能帶來的後果，日本半導體企業表示擔憂並正提高警惕。今日，外交部發言人趙立堅主持例行記者會，並對以上消息做出回應。

趙立堅說，一段時間以來，美方一再濫用出口管制措施，對中國企業進行惡意封鎖和打壓，脅迫盟友參與對華經濟遏制，對全球產業鏈供應鏈穩定造成極大破壞，嚴重違反自由貿易規則，嚴重損害各國經濟發展和民生福祉。

趙立堅稱，我們將繼續同國際社會一道，反對美方的經濟脅迫和霸淩行逕，共同維護世界經濟體制規則和基礎的穩定。我們也希望其他國家從本國長遠利益和國際社會根本利益出發，獨立自主地作出正確判斷。

趙立堅 半導體 晶片

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