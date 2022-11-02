陸委會再籲北京 務實尋求雙方可接受之和平穩定方法

在蔡英文總統最近一次國慶演說後，陸委會即多次呼籲對岸以和平方式處理兩岸政治分歧，而最新一次表態是陸委會副主委邱垂正再度重申我方會站穩「四個堅持」、加強「四大韌性」的同時，也公開呼籲北京當局透過建設性對話，務實尋求雙方可以接受維持台海和平穩定的方法。

陸委會副主委邱垂正2日出席國防安全研究院辦理之「2022台北安全對話」（2022 Taipei Security Dialogue）國際研討會上表示，政府兩岸政策堅定一貫，捍衛主權尊嚴與民主自由，不容任何勢力政權威脅侵犯，我方將持續站穩「四個堅持」、加強「四大韌性」守護台灣。他也呼籲中共方面承擔維護台海和平的共同責任，在理性平等及相互尊重下，以和平方式處理兩岸政治分歧。

邱垂正表示，未來台灣將持續強化自我防衛能力，並與理念相近國家密切合作，這是維持戰略穩定的作為，「我們也呼籲中共當局展現智慧與彈性，透過建設性的對話，務實尋求雙方可以接受維持台海和平穩定的方法」。

這是近期來陸委會又一次公開呼籲對岸進行建設性對話、處理兩岸政治分歧。此前陸委會主委邱太三10月28日出席該會辦理的「中共權力變遷及治理趨勢」國際研討會時，喊話北京應打消加深雙方鴻溝、升高區域緊張的軍事威嚇；兵戎相見絕非兩岸選項、更非人民之福。他並呼籲，以不設前提的建設性對話處理分歧，承擔起維護台海和平的共同責任。

陸委會10月27日公布「在理性平等及相互尊重下，願尋求雙方可以接受，維持台海和平穩定的方法」民調結果，指出有88.9民眾支持。同時也呼籲對岸正視兩岸現實及台灣民意，摒棄侵犯對抗的舊思維，以理性平等及相互尊重態度，務實處理分歧。