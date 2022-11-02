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李顯龍晤韓正 稱新加坡盼美中關係穩定、保持溝通
中國大陸國務院副總理韓正11月2日繼續訪問新加坡，並與新加坡總理李顯龍會面。李顯龍指，他強調新加坡希望美中關係穩定，雙方保持溝通。
根據李顯龍在Facebook發文表示，很高興與韓正再次見面，他稱，「我們就地區和國際問題展開富有成效的討論，我強調新加坡希望美中關係能夠穩定，雙方保持溝通管道暢通」。
香港01報導，中新兩方之前在1日簽署19項合作協議與諒解備忘錄，主要涵蓋三大主題，即永續發展、數碼和互聯互通；例如，新加坡永續發展與環境部和中國大陸住房和城鄉建設部，將在城市水源的綠色管理和垃圾處理方面展開合作。
韓正這次是應新加坡副總理王瑞杰邀請，在11月1日至2日訪問新加坡，兩人共同主持召開中新雙邊合作聯委會第18次會議、中新蘇州工業園區聯合協調理事會第23次會議等。
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