快訊

嘉市長候選人黃紹聰驚傳過世 嘉市選委會：恐趕不上26日投票

世足賽／南韓要跳腳了！孫興慜頭球受傷 臉部變形疑眼眶骨折

充電撇步曝！他2支iPhone電池健康度都100% 老婆反向操作「健康度急墜」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

被剔除接班人後 胡春華首亮相 強調貫徹習近平工作論述

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大陸國務院副總理胡春華（中）1日出席全國冬春農田水利建設暨秋冬「三農」重點工作電視電話會議並講話。（新華社）
大陸國務院副總理胡春華（中）1日出席全國冬春農田水利建設暨秋冬「三農」重點工作電視電話會議並講話。（新華社）

被排除出中共新一屆政治局的大陸國務院副總理胡春華，1日首度公開亮相，他是在北京出席農業相關會議，會上胡春華強調要貫徹落實習近平的「三農」工作論述。

胡春華不但未能在中共20大上成為接班人，更在中共20屆一中全會上落選第20屆政治局委員，僅留下中央委員的職務，1日他仍以副總理身分出席大陸全國冬春農田水利建設暨秋冬「三農」重點工作視訊會議。

新華社報導，胡春華在會上強調，要深入學習貫徹中共20大精神，全面貫徹落實中共總書記習近平關於「三農」工作的重要論述，扎實抓好冬春農田水利建設和農業生產，為奪取2023年農業豐收奠定堅實基礎。

胡春華說，「三農」戰線要把學習貫徹中共20大精神，作為當前和今後一個時期的「首要政治任務」，深入領會、準確把握中共中央對「新時代新征程『三農』工作」的部署要求，堅定不移走中國特色社會主義鄉村振興道路，強化加快農業農村現代化的責任擔當，增強全面推進鄉村振興的責任感和緊迫感。

胡春華指出，要不誤農時抓好秋冬農業生產，穩定冬小麥播種面積，擴大冬油菜生產，確保完成擴種任務，做好豬肉等「菜籃子」產品穩產保供，加強防災減災。要將擴大油茶生產作為保障油料供給的重要舉措，強化支持保障。

中共 習近平

延伸閱讀

越南唱和一中與反台獨 中方允推進農水產品准入

進博會大秀 陸展現開放決心

中共二十大 民進黨：兩岸在民主發展的路上背道而馳

他說台中空氣好「是習近平功勞」 盧秀燕巧妙回應

相關新聞

兩岸終有一戰？ 旅美學者：華府菁英指2027至2035年間機率高

自美國眾議院院長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，台海局勢發生急遽變化，兩岸會否開戰的問題縈繞在美中台三方之中。...

疫情拉警報？鄭州航空港區即日起7天全域靜態管理

鄭州富士康出現員工因疫情離開工廠徒步返鄉，不過鄭州航空港經濟綜合實驗區疫情指揮部2日下達通知，由於疫情防控形勢嚴峻複雜，...

人才回歸！著名科學家顏寧宣布 自美回陸任職

又一大陸科學家選擇歸國服務。1日，在2022深圳全球創新人才論壇上，知名結構生物學家顏寧宣布，即將辭去美國普林斯頓大學教...

颱風奈格來襲 香港商業民生活動暫停

由於颱風奈格靠近香港，香港天文台今天下午1時40分懸掛八號西北烈風或暴風訊號，本地大部分商業和民生活動已暫停，股票交易所...

中國外交部將在香港設國際調解院籌備辦公室

根據中國外交部官網，中國官方確定將在香港特區設立國際調解院籌備辦公室。這是一個政府間國際組織，將為和平解決國際爭議提供平...

彭博：鴻海鄭州廠所在地 實施連七天「靜態管理」

鴻海鄭州廠所在的河南「鄭州航空港經濟綜合實驗區」（鄭州航空港區） 公告，為迅速有效阻斷新冠疫情傳播，決定自11月2日12...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。