中越聯合聲明 再提一中、反台獨

越共總書記阮富仲10月30日至11月1日訪問中國大陸，在與中共總書記習近平等會談後，新華社1日晚間發布中越聯合聲明，指兩國將加強戰略溝通，和防務、經貿等領域合作，包括中方向越南購買農產品等。聲明還提到，越方重申「堅定奉行一個中國政策，支持兩岸和平發展與中國統一大業」，反對台獨、不和台灣發展官方關係。

據新華社，阮富仲訪問期間，分別和習近平、大陸國務院總理李克強、大陸全國人大常委會委員長栗戰書、大陸全國政協主席汪洋分別舉行會見和會談，達成一系列重要共識。

在1日晚間發布的《關於進一步加強和深化中越全面戰略合作夥伴關係的聯合聲明》，共十三點。首先提到中共二十大、越共十三大成果，接著強調兩國要堅定不移堅持共產黨領導，堅持走符合本國國情特點的社會主義道路。

合作方面，聲明提到中越雙方要加強戰略溝通，增進政治互信，同意繼續透過互訪等形式保持加強兩黨兩國高層交往，繼續執行好《中國共產黨與越南共產黨合作計劃（2021-2025年）》，加強兩國防務合作、兩軍高層交往、執法高層交往等，以及積極推動發展戰略對接，如「一帶一路」倡議、「兩廊一圈」框架對接合作規劃。

經貿方面，聲明稱，中越雙方認為，電子商務是雙邊經貿重要領域，中方將繼續透過電商擴大越南優質特色產品在華銷售；同時，雙方同意採取切實措施緩解兩國貿易不平衡問題，譬如中方積極推進越南甘藷、柑橘屬水果、燕窩等農水產品准入程序，越方將積極推進中國大陸的乳品准入程序。

聲明還提到，要加強中越經貿投資合作保障、保防疫和保通關、推動航空和鐵路等運輸合作，以及加強農業、口岸、衛生、科技領域合作以及探索綠色發展、應對氣候變化、數字經濟等領域交流合作，加強民間友好往來，有效落實《南海各方行為宣言》等。

但聲明中，中國大陸並未對入境防疫管控措施鬆口，僅提到中越同意，在符合雙方防疫政策的前提下，推動文化和旅遊各層級人員往來，促進旅遊業恢復和健康發展，以及鼓勵互派留學生到對方國家學習。

聲明最後列出雙方在訪問期間，簽署了13項合作協議和備忘錄，並指阮富仲的訪問，為加強和深化新時代中越全面戰略合作夥伴關係，促進地區和世界和平穩定與發展繁榮作出積極貢獻。