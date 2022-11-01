具優越條件！陸外交部宣布 國際調解院籌辦落地香港

大陸善用香港作為對外溝通的窗口，中國大陸官方將在香港特區設立國際調解院籌備辦公室。據大陸外交部官網1日消息，考量到香港優越的地理位置、便利的營商環境，特別是香港法律體系成熟，提供法律服務包括調解方面優勢獨特。因此決定將籌備辦公室設在香港。陸外交部與香港特區政府10月21日簽署《關於在香港特別行政區設立國際調解院籌備辦公室的安排》，明確國際調解院籌備辦公室落地香港特區的具體事宜。

據了解，國際調解院籌備辦公室是中方根據《關於建立國際調解院的聯合聲明》(《聯合聲明》)設立，負責就建立國際調解院的國際公約等事項組織開展政府間談判。

陸外交部公告指出，近年國際社會對調解的需求日益增加，但目前國際上還沒有專們單位調解的政府間國際組織。現有爭端解決機構主要通過訴訟、仲裁等解決國際爭端，一般僅將調解作為輔助或前置手段，未能滿足國際社會日益增長的對調解的需求。而為順應國際調解發展態勢和需求，中方與持相近理念的國家起草並達成《聯合聲明》，決定共同發起建立國際調解院，專門提供調解服務，為各類國際爭端提供友好、靈活、經濟、便捷的解決方案。

陸外交部表示，國際調解院將是一個由各方共同協商建立的，以條約為基礎的政府間國際組織，致力於以和平友好的方式解決爭議、處理分歧，是對現有機構和爭端解決方式的有益補充，也將為和平解決國際爭端提供一個新平台。國際調解院的成員將保持開放性和包容性。國際調解院籌備辦公室預計將自2023年起組織開展建立國際調解院的公約談判。