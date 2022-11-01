人才回歸！著名科學家顏寧宣布 自美回陸任職

又一大陸科學家選擇歸國服務。1日，在2022深圳全球創新人才論壇上，知名結構生物學家顏寧宣布，即將辭去美國普林斯頓大學教職，全職出任深圳醫學科學院創始院長。

顏寧為大陸知名科學家，她未滿30歲即從普林斯頓博士畢業回清華任教，成為「清華最年輕教授」。她主要從事與疾病相關的重要膜轉運蛋白、電壓門控離子通道的結構與工作機理及膜蛋白調控膽固醇代謝通路的分子機制方面的研究。

她的科研成果令人矚目。2009年以來，她以通訊作者身份在國際最有影響力的頂級學術期刊《自然》、《科學》、《細胞》上發表了19篇論文，其中兩篇被《科學》「年度十大進展」引用。

2017年5月，顏寧離開待了10年的清華大學，轉而接受美國普林斯頓大學邀請，受聘普林斯頓大學分子生物學系雪莉·蒂爾曼終身講席教授，2019年當選美國國家科學院外籍院士。2021年當選美國藝術與科學院外籍院士。

據了解，深圳醫學科學院由市政府設立，登記為市政府舉辦的事業單位，實行黨委領導下的院長負責制；不定編制，不定級別，實行社會化用人制度。理事會是深圳醫學科學院的決策機構；院長是深圳醫學科學院的法定代表人，面向全球招聘，由理事會聘任，實行任期制。該學院發展目標為，到2025年，以深圳醫學科學院為中樞和橋梁的深圳醫學科技協同創新共同體基本建成，部分重點領域研究取得進展，針對重點人群和重大疾病的防治技術獲得階段性突破。