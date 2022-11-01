陳文清首以政法委書記亮相 要求堅定維護國家政權安全
中共中央政治局委員、中央政法委書記陳文清昨天（31日）主持召開中央政法委員會全體會議，研究部署學習宣傳貫徹黨的二十大精神，要求堅定維護國家政權安全、制度安全、意識形態安全。
這是陳文清首度以政法委書記身分亮相。他此前擔任國家安全部部長，是首位執掌政法委的國安首長。
新華社報導，政法委會議強調，要全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持和加強黨對政法工作的絕對領導，履行好維護國家政治安全、確保社會大局穩定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業的主要職責，爲全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興貢獻政法力量。
會議要求，要堅定不移貫徹總體國家安全觀，推進國家安全體系和能力現代化，堅定維護國家政權安全、制度安全、意識形態安全。要推動完善社會治理體系，提高公共安全治理水準，建設更高水準的平安中國。
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