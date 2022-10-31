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韓正明日到訪新加坡 爆疫以來首次外訪

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
去年，韓正與新加坡副總理王瑞傑舉行視訊會議，並共同主持中新雙邊合作機制會議。（微博照片）
去年，韓正與新加坡副總理王瑞傑舉行視訊會議，並共同主持中新雙邊合作機制會議。（微博照片）

中國大陸國務院副總理韓正明日（11月1日）將到新加坡，出席中新雙邊合作聯合委員會第18屆會議，這是他自新冠疫情發生以來首次出訪。

據星島網，韓正也是自疫情爆發以來到訪新加坡的中國最高級別領導人。新加坡副總理兼經濟政策統籌部長王瑞傑今日（10月31日）在社交媒體上貼文表示，經過兩年的線上會議後，他很高興和期待與韓正進行面對面會談。他與韓正將共同主持新中雙邊合作聯合委員會第18屆會議，這是兩國一年一度最高層級的雙邊合作機制。

王瑞傑也表示，這是中新兩國乃至全世界的關鍵時刻，特此撰寫了文章《新中關係的新動力、新動向、新領域》， 就新中兩國如何推進雙邊和區域合作，促進經濟復蘇提出看法。

新加坡 疫情 國務院

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