大陸太空站「夢天」實驗艙31日下午成功發射

大陸太空站最後一個艙段「夢天」實驗艙31日下午成功發射，中國大陸太空站三艙「T」字的基本構型完成。

央視報導，載運「夢天」實驗艙的長征五號B遙四運載火箭31日下午3時37分在海南文昌衛星發射基地升空，9分鐘後入軌，宣布成功發射。

這次發射的「夢天」實驗艙主要面向微重力科學研究，配置了流體物理、材料科學、燃燒科學、基礎物理，以及航太技術試驗等多學科方向的實驗櫃，支援開展重力掩蓋下的多相流與相變傳熱、基礎燃燒過程、材料凝固機理等物質本質規律研究，以及超冷原子物理等前沿實驗研究。

中國載人航太工程新聞發言人、中國載人航太工程辦公室副主任林西強曾表示，「夢天」實驗艙配置了一個貨物氣閘艙和一個艙外展開試驗平台。今後需要在艙外安裝的科學試驗設備，可以通過貨運飛船運送到太空站，再通過貨物氣閘艙把載荷送到艙外，由機械臂或者太空人把它安裝到艙外的平台上，可以實現艙外試驗項目不斷更新。

去年4月29日上午，長征五號B遙二運載火箭成功將太空站首個艙段「天和」核心艙送入太空。今年7月24日，第二個艙段—「問天」實驗艙成功發射。23噸級的「夢天」實驗艙就位後，太陸太空站組合體的重量再次刷新紀錄。

「天和」核心艙發射品質22.5 噸，「問天」與「夢天」各為23噸級的實驗艙，再加上重約13.5噸的天舟四號貨運飛船以及8噸多的神舟十四號載人飛船，總品質將達到約91噸，也成為中國目前在軌運行品質最大的航天器組合體。