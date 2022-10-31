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王毅與布林肯通話 雙方討論中美需保持開放的溝通渠道

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
美國國務卿布林肯（右）與大陸外長王毅通電話，討論需維持雙方溝通管道，負責任地管理美中關係。（美聯社資料照）
美國國務卿布林肯（右）與大陸外長王毅通電話，討論需維持雙方溝通管道，負責任地管理美中關係。（美聯社資料照）

據路透社報導，美國國務卿布林肯30日和中國國務委員兼外長王毅通話，討論需維持雙方溝通管道，負責任地管理美中關係。

布林肯還向王毅提及俄烏戰爭及其對全球安全與經濟穩定造成的威脅，以及海地局勢惡化。

美國國務院消息，雙方討論了兩國需保持開放的溝通渠道和負責任地管理中美關係的必要性。

在通話中，布林肯提到俄烏戰爭及其對全球安全和經濟穩定的威脅，並指出海地人道主義和安全局勢不斷惡化，需要繼續採取協調一致的行動來支持海地人民。

在中共二十大結束後，大陸國家主席習近平呼籲中美加強溝通合作，並表示願同美方一起努力找到新時代正確相處之道。在此之前，美國國務院和白宮均提到保持溝通渠道。

俄烏戰爭 美國 布林肯 王毅

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