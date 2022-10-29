港政務司長：難說年底前是否實施0+0

香港自9月底開始實施海外入境「0+3」後，社會普遍希望盡快放寬至「0+0」。香港政務司長陳國基今天說，政府防疫政策會繼續朝逐步放寬的方向，但難以說今年底前是否放寬至「0+0」。

綜合香港電台及商台等港媒今天報導，陳國基表示，港府的防疫政策會繼續朝逐步放寬的方向，但要慢慢在可控情況下放寬，不希望走回頭路，在逐步放寬情況下，令市民生活及各行各業回復正常。

被問到在今年底前海外入境檢疫可否放寬至「0+0」，即入境完全免檢疫，陳國基表示，時間表說不定，只重申政策目標是能夠放寬的就盡快放寬。

至於與中國大陸商討「逆隔離」的進度，陳國基表示，目前仍繼續與中國大陸商討相關安排，港府會向反映港人意願，但同時要理解國家的難處及採取較謹慎的做法，不要讓香港確診病例傳入大陸。

星島日報等港媒今天報導，香港旅遊業受COVID-19疫情影響近3年，多家旅行社先後結業。1966年成立的康泰旅行社早前傳出清盤，昨日康泰的母公司凱撒同盛發展股份有限公司發通告，指康泰因資不抵債，已啟動自動清盤程序。

報導指出，截至今年6月底，康泰總資產只餘約人民幣98萬元（約新台幣433萬元），淨資產為負6800多萬元。因康泰主要業務在粵港澳地區，受疫情持續影響盈利驟減，缺乏還債能力，故啟動清盤程序。

對此陳國基說，政府已為各行各業提出支援措施及基金等，特別是旅遊業。