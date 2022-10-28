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「之江新軍」黃坤明 出任廣東省委書記

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
中共中央決定，中宣部前部長黃坤明，接任廣東省委書記。（圖／取自大陸國務院新聞辦官網）
中共中央決定，中宣部前部長黃坤明，接任廣東省委書記。（圖／取自大陸國務院新聞辦官網）

中共二十大之後，大陸高層人事布局再有異動。廣東省委書記由中宣部前部長、現任政治局委員黃坤明兼任，同時免去已經晉升為常委的李希職務。

新華社28日傍晚發布消息稱，日前，中共中央決定：李希不再兼任廣東省委書記、常委、委員職務，黃坤明兼任廣東省委委員、常委、書記。

此前中共高層人事已經多有調動，北京市市長陳吉寧升任上海市委書記、北京市委副書記殷勇升任北京市代理市長；中宣部則由李書磊接任、統戰部由石泰峰接掌。

公開資料顯示，黃坤明生於1956年、現年65歲，早年長期在福建省工作、擔任過龍岩市長，爾後晉升到浙江省杭州市委書記等職位，2017年中共十九大當選中央政治局委員、並接任中宣部部長，2022年二十大繼續當選政治局委員，如今接任廣東省委書記。

黃坤明是福建師範大學政教系畢業，中共總書記習近平在福建工作時的舊部，後又跟隨習到浙江，是「之江新軍」的核心人物之一。

黃坤明現年65歲，是大陸改革開放多年以來，接任廣東省委書記年紀最大的一位。上一位超過65歲接任廣東省委書記的，是1980年任仲夷以66歲之姿接任；再往前就是中共總書記習近平的父親習仲勛，他於1978年滿65歲後接任。習仲勛之後歷任廣東省委書記接任時都低於65歲。

廣東 中共二十大 北京

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