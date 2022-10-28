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國台辦證實救「團團」 大陸2專家辦理赴台手續中

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦發言人馬曉光表示，大陸2專家正辦理赴台手續。攝影／記者陳政錄
大陸國台辦發言人馬曉光表示，大陸2專家正辦理赴台手續。攝影／記者陳政錄

大貓熊「團團」疑罹患腦部惡性腫瘤，我方已申請大陸專家來台協助，各部門均表態最快速度核准。面對病情緊急，大陸國台辦發言人馬曉光28日下午回應證實，陸方已收到邀請函，擬選派2名診治和護理專家赴台參與「團團」的治療和護理工作，目前正在大陸有關方面協助下辦理赴台手續。

馬曉光表示，據瞭解，大熊貓（台灣稱大貓熊）保護研究中心9月下旬即成立專家組，與台北動物園保持密切聯繫，持續關注「團團」的治療情況，並提供相關技術支持。

馬曉光說，10月27日下午，中心收到台北動物園請求協助的邀請函後，擬選派2名診治和護理專家赴台參與「團團」的治療和護理工作，目前正在大陸有關方面協助下辦理赴台手續。

他表示，希望在兩岸各方的共同關心支持下，「團團」得到更好的治療照護，渡過難關。

大貓熊團團生病，台北市立動物園向主管機關農委會及陸委會等機關申請大陸專家來台。圖為獸醫師幫團團打針。圖／取自台北市立動物園官網
大貓熊團團生病，台北市立動物園向主管機關農委會及陸委會等機關申請大陸專家來台。圖為獸醫師幫團團打針。圖／取自台北市立動物園官網

馬曉光 動物園

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