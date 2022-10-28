國台辦證實救「團團」 大陸2專家辦理赴台手續中

大貓熊「團團」疑罹患腦部惡性腫瘤，我方已申請大陸專家來台協助，各部門均表態最快速度核准。面對病情緊急，大陸國台辦發言人馬曉光28日下午回應證實，陸方已收到邀請函，擬選派2名診治和護理專家赴台參與「團團」的治療和護理工作，目前正在大陸有關方面協助下辦理赴台手續。

馬曉光表示，據瞭解，大熊貓（台灣稱大貓熊）保護研究中心9月下旬即成立專家組，與台北動物園保持密切聯繫，持續關注「團團」的治療情況，並提供相關技術支持。

馬曉光說，10月27日下午，中心收到台北動物園請求協助的邀請函後，擬選派2名診治和護理專家赴台參與「團團」的治療和護理工作，目前正在大陸有關方面協助下辦理赴台手續。