快訊

愛是平等：古巴與墨西哥為何能通過同婚合法？

「地方選舉勝負已定」許信良：反對民進黨抗中保台險招

《捍衛戰士》經典歌曲原唱是他！美國搖滾傳奇逝世享壽87歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸外長王毅：堅定支持俄羅斯「大國地位」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸外長王毅晉升為政治局委員後首度與俄國外長拉夫羅夫通話。圖為拉夫羅夫（右）9月在聯合國大會場外與王毅（左）握手。（路透）
大陸外長王毅晉升為政治局委員後首度與俄國外長拉夫羅夫通話。圖為拉夫羅夫（右）9月在聯合國大會場外與王毅（左）握手。（路透）

大陸外長王毅中共二十大後晉升為政治局委員，他日前與俄國外長拉夫羅夫通話時表示，大陸會堅定支持俄國在國際舞台上進一步確立「大國地位」，也提到「任何阻擋中俄前進步伐的企圖都不可能得逞」。

據央視新聞28日報導，王毅27日與俄國外長拉夫羅夫通話時，指出中共二十大確立習近平為黨中央的核心、全黨的核心，確立習近平新時代中國特色社會主義思想為「必須長期堅持」的指導思想，將為中國順利推進中國式現代化進程、實現中華民族偉大復興提供最根本的政治保障。

王毅稱，俄羅斯總統普亭在二十大後第一時間向習近平發來賀信，「體現了中俄之間高水平的互信和堅定的相互支持」，陸方也將堅定支持俄方在普亭總統領導下，「團結帶領俄羅斯人民克服困難、排除干擾，實現發展戰略目標，在國際舞台上進一步確立俄羅斯大國地位」。

王毅強調，中俄實現各自發展振興是兩國的正當權利，完全符合時代發展潮流，「任何阻擋中俄前進步伐的企圖都不可能得逞」。對於雙方關係，他指出大陸願同俄方深化各層級交往，「推動中俄關係和各領域合作不斷邁向更高水平，更好惠及兩國和兩國人民，為動盪不定的世界提供更多的穩定性」。

另外，根據大陸駐俄羅斯使館官網消息，大陸駐俄大使張漢暉26日接受「今日俄羅斯」國際通訊社書面專訪時表示，大陸涉烏克蘭問題立場是一貫的、明確的，始終主張各國主權和領土完整都應該得到尊重，聯合國憲章宗旨和原則都應該得到遵守，各國合理安全關切都應該得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應該得到支持。

張漢暉重申，當務之急是勸和促談，治本之策是照顧各方合理安全關切，構建均衡、有效、可持續的安全架構，「作為負責任大國，中方站在和平一邊，將繼續同國際社會一道為推動局勢緩和、政治解決危機發揮建設性作用」。

俄羅斯 王毅 中共二十大

延伸閱讀

美參議員提案制裁習近平 中國惱怒要求撤回

習近平：中方願同美方找到新時代中美正確相處之道

學者預測：國台辦主任 齊玉將出線

誰接下一任國台辦主任？學者點名陸外交部黨委書記齊玉

相關新聞

習近平：願同美共尋「正確相處之道」

中共廿大結束後，下階段中美關係走向受全球關注。開啟第三任期的中共總書記習近平廿六日向美中關係全國委員會年度頒獎晚宴致賀信...

陳吉寧掌上海 黃坤明主政廣東

中共廿大甫落幕，大陸官場隨即展開新一輪人事調整。據新華社報導，原北京市長陳吉寧接任上海市委書記，原中共中央宣傳部長黃坤明...

邱垂正：中共恐有暴力傾向

中共廿大已落幕，並產生中共新一屆領導層，陸委會副主委邱垂正昨向中共新一屆領導層喊話稱，「新時代要有新思維，期待兩岸能夠良...

黃坤明主政廣東 曾嚴控意識形態

據新華社昨晚公布，中共任命前中宣部長黃坤明任廣東省委書記，同時免去已晉升為常委的李希職務

大陸國安部長陳文清 接任中央政法委書記

據中共中央政法委員會官網28日消息，現任中央政治局委員、中央書記處書記、國家安全部部長陳文清已接替郭聲琨，任中共中央政法...

邱太三：沒看到統一時間表

中共廿大後，兩岸關係動向受關注。陸委會主委邱太三昨指出，兵戎相見絶非兩岸選項，呼籲北京改變以武力處理問題的思維，不設前提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。