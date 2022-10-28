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邱太三「兩點呼籲」喊話對岸 共尋和平之道

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會主委邱太三28日在該會辦理的研討會上，向對岸拋出「兩點呼籲」。（記者廖士鋒／攝影）
陸委會主委邱太三28日在該會辦理的研討會上，向對岸拋出「兩點呼籲」。（記者廖士鋒／攝影）

中共二十大後，兩岸關係的發展趨勢受到各界關注，繼總統蔡英文於國慶演說中表態後，大陸委員會主委邱太三也指出，維持兩岸和平穩定是共同責任，他並拋出兩點呼籲，希望雙方恢復交流與對話。

邱太三28日早上出席「中共權力變遷及治理趨勢」國際研討會，以英文發表致詞時指出，二十大一如預期宣告習近平黨政軍領導職務的嚴任與權威，並確立中國大陸未來發展方向。他指出，對岸強國發展路線，欠缺嘗試建立相互制衡的民主治理、有效降低決策缺失及管理不良風險，從而使發展前景充滿不確定性，及衍生區域變動不安。

在台海情勢方面，邱太三提到，北京當局近年來持續加大對台武力恫嚇及政軍施壓，2022年8月發動違反國際法、企圖侵犯我主權安全的針對性軍演，更讓全球關注且意識到中共危害區域繁榮與安全的擴張意圖。

邱太三強調，2,300萬台灣人民早已堅拒中共固執己見的「一中原則」與「一國兩制」。政治分歧處理關鍵，需要雙方理性平等、相互尊重，尋求和平務實解決之道，「這是對岸必須努力的課題」。他並指，維繫兩岸和平穩定，是雙方共同責任，期待對岸跳脫過去陳舊政治框架，展現改善兩岸關係的開放態度。

同時，邱太三提出兩點呼籲，其一是「干戈載戢、維護和平穩定」，和平關鍵在於改變以武力處理問題思維，北京應該打消加深雙方鴻溝、身高區域緊張的軍事威嚇，他呼籲不設前提的建設性對話處理分歧、承擔起維護台海和平共同責任。

其二則是「有序健康交流、增進雙方理解」。邱太三呼籲，兩岸開放交流將屆滿35年，雙方應在此基礎上，抱持「以民為本」理念，正常交往、增進理解，務實處理人民往來權益問題、保障人民福祉。「台灣已經逐步放寬交流限制，期盼中國大陸能順應國際趨勢、逐步調整管制，讓兩岸恢復健康有序交流，創造良性互動空間」。

隨後邱太三接受媒體聯訪時，指出二十大報告，總結來看是編織、設定「偉大中國夢」，對台政策是重要事項。他指出，目前沒看到統一的時間表，但是「和平統一、一國兩制」已經寫上去二十大報告了；對「反台獨」寫入中共黨章，邱太三則再度指出，未來是以促統為主，「反獨只不過是手段而已」，而他強調，大陸促統做法沒獲得台灣大多數民意同意。

至於兩岸開放往來議題，邱太三則指大陸的「清零」政策，對人員往來造成很大困擾，什麼時候封城、限制移動，會造成各國人士交往困擾，再者大陸對台灣也有政策限制，例如禁止自由行、陸生來台，他希望雙方能有效以人民福祉為優先進行接洽跟安排。

邱太三指出，二十大報告，總結來看是編織、設定「偉大中國夢」。（記者廖士鋒／攝影）
邱太三指出，二十大報告，總結來看是編織、設定「偉大中國夢」。（記者廖士鋒／攝影）

邱太三 中共二十大 北京

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