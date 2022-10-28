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美國聲援黎智英 陸港澳辦警告：斷了興風作浪念想

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
黎智英涉嫌旗下公司力高租用壹傳媒在將軍澳工業邨大樓中的樓層，區域法院國安法官裁定他欺詐罪成立。（新華社資料照片）
黎智英涉嫌旗下公司力高租用壹傳媒在將軍澳工業邨大樓中的樓層，區域法院國安法官裁定他欺詐罪成立。（新華社資料照片）

針對美國國務院譴責香港法院對黎智英的虛假審判，大陸國務院港澳辦27日以發言人談話、強硬回擊，表示美方聲明罔顧事實、顛倒黑白，妄圖破壞香港法治、干涉中國內政，「我們對此予以強烈譴責」。

港澳辦相當嚴厲地指出，美國國務院的聲明將一個臭名昭著的罪犯奉為「民主宣導者」並竭力為之辯解乞憐，已是自認與之「站在一起」、同等卑劣；聲明還東拉西扯，借機詆毀香港法治，攻擊香港國安法，就更是恬不知恥。

並且港澳辦還批判，日前發布的「2022年法治指數」，香港排名贏過美國。港澳辦質疑，「試問美國有何資格、有何依據、有何臉面對香港指手畫腳？說到底，他們真正想要的是，讓香港繼續回到那種對國家安全不設防，外部勢力及其代理人可以肆意作為、上下其手的混亂狀態，以利於其方便地實施以港遏華的圖謀。司馬昭之心，藏不了、掖不了」。

港澳辦發言人最後表示，中共二十大報告再次強調堅持依法治港治澳，堅決打擊反中亂港亂澳勢力，堅決防範和遏制外部勢力干預香港事務。「香港全面準確貫徹『一國兩制』方針，從由亂到治走向由治及興的進程不可逆轉。一切對香港法治和香港國安法的污蔑抹黑都是白費心機、徒勞無功的，可以休矣」。

此前美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）對黎智英的詐欺罪宣判，指其是虛假指控，並批評此舉扼殺新聞自由、限制信息自由流通等行為，破壞了香港的民主制度，損害了香港作為商業和金融中心的信譽。

香港 美國 國務院

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