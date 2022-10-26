推動蒙古族學漢語的石泰峰將接統戰部長 為中共對台小組成員

新出爐的中共二十屆政治局昨天（25日）召開首次會議，由總書記習近平主持，拍板後續人事。港媒報導，首度躋身政治局的中國社會科院院長石泰峰將擔任中共中央統戰部長，他也將成為中共對台工作領導小組成員之一。

由24人組成的新一屆政治局，昨天在北京召開首次會議。新華社報導，會議審議「政治局關於加強和維護黨中央集中統一領導的若干規定」、「政治局貫徹落實中央八項規定實施細則」，會議還研究了其他事項。

星島日報報導，昨天的政治局會議還涉及二十大後的中央及地方人事安排。按往例，全國黨代會閉幕後幾天，中央及地方高層都會大換班。新一屆中辦主任、中宣部長、中組部長、中央統戰部長等要職，近日將陸續揭曉，預料人選來自中央書記處。

新一屆中央書記處書記，除兼任政治局常委的蔡奇外，還有石泰峰、山東書記李幹傑、中宣部常務副部長李書磊、國安部長陳文清、中紀委副書記劉金國、公安部長王小洪。其中李書磊預料接替黃坤明任中宣部長，陳文清將擔任中央政法委書記。

報導稱，66歲的石泰峰將接替尤權出任中央統戰部部長。石泰峰是北京大學法律系研究生畢業，曾執教中央黨校長達25年，官至副校長。2007至12年，習近平兼任中央黨校校長期間，石是其副手。他後來擔任蘇州市委書記、江蘇省省長、寧夏回族自治區黨委書記、內蒙古自治區黨委書記，今年春天返京擔任中國社科院院長。

2018年「深化黨和國家機構改革」後，中央統戰部「吞併」了國務院僑務辦公室，還有國家民族事務委員會和國家宗教局，部長的權力大增。石泰峰履歷豐富，具有寧夏、內蒙古等民族地區工作經驗，他出掌統戰部，按照慣例也將兼任中央港澳工作領導小組副組長。

石泰峰也將成為中共對台工作領導小組成員之一，政大國關中心主任寇健文24日在台北一場座談會上特別提到石泰峰，指他已到中國社科院當院長，照理是退居二線，沒想到「意外入局，又回來了」。寇健文說，石泰峰在內蒙古自治區黨委書記任內，在蒙古族小學裡面推行漢語，是獲得習重用的因素之一。

新華社報導，習近平昨天在政治局會議上重申中央領導層要嚴於律己，各級領導幹部要敢於鬥爭，做好應對複雜局面的思想準備和工作準備。

星島日報報導稱，除了中央大員外，地方高層也將調整。由於上海書記李強、北京書記蔡奇、廣東書記李希升任政治局常委，浙江書記袁家軍、福建書記尹力、山東書記李幹傑、陝西書記劉國中晉身政治局，這幾個直轄市及廣東的「一把手」近日都會換人。