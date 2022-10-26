成功預測中共新常委的華爾街日報再點名5政治新星

美媒華爾街日報成功預測中共高層人事，25日再點名中共5名政治新星，指他們可望在未來晉升中共高層，甚至在習近平卸任時出任最高領導人。

華爾街日報中文網報導，這5人中，殷勇、鍾紹軍當選中共20屆的中央委員，諸葛宇杰、劉洪建、郭寧寧3人當選中央候補委員。

第1個是53歲的北京市委副書記殷勇，目前掌管北京的金融和商業事務。殷勇曾赴美國哈佛大學進修。在新一屆中央委員會當中，殷勇是具有強大金融背景的委員之一，曾擔任中國人民銀行（央行）副行長，並在掌管中國外匯儲備的國家外匯管理局工作了20多年。

殷勇也有海外工作經驗，曾任國家主權財富基金中國投資有限責任公司新加坡辦事處總經理。分析人士認為，他有可能在不久的將來被任命為人行新行長。

第2個政治新星是54歲的解放軍中將鍾紹軍，現任中央軍委辦公廳主任，該機構直接向習近平彙報工作，是習近平在軍方的「幕僚長」。鍾紹軍自2017年以來任職中央軍委。習近平於2002年至2007年擔任浙江省委書記期間，鍾紹軍是習近平的私人秘書。

第3個是51歲的諸葛宇杰，是最年輕的上海市委副書記，擔任新當選的中共中央政治局常委李強的第一副手。諸葛宇杰從政前曾任職國有企業。

第4個是49歲、生於福建省的劉洪建，他在寧德市工作近20年，而習近平曾於1988年至1990年期間擔任寧德地委書記。劉洪建去年被提拔為雲南省政法委書記，成為當時最年輕的省委常委。現為昆明市委書記。

第5人是52歲的郭寧寧，現任福建省委常委、副省長、黨組副書記。報導說，她是中共為了提拔具有金融專業知識的官員而培養出來的人才，曾在中國銀行香港分行和新加坡分行工作，並曾任中國農業銀行副行長。

本月17日，華爾街日報在中共高層人事出爐前成功預測新一屆的領導人，當時這篇「習近平可能將政治盟友打包以展現實力」的報導，預測上海市委書記李強、廣東省委書記李希、中央辦公廳主任丁薛祥可能「入常」，分別出任國務院總理、中紀委書記及排名第一的副總理。

報導還稱，現任常委王滬寧和趙樂際很可能獲得連任，兩人可能被賦予新的職位。胡春華可能無法入常、也不看好汪洋留任常委。