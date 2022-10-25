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習近平連任成轉折點 大陸富豪、精英遭爆急逃離中國大陸

曾在大陸工作…路透：美軍前飛官在澳洲被捕 面臨引渡

G20「拜習會」有譜？大陸外交部：無可奉告

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
對於G20拜登於習近平會否會面，大陸外交部汪文斌25日表示目前沒有可以提供的消息。路透
對於G20拜登於習近平會否會面，大陸外交部汪文斌25日表示目前沒有可以提供的消息。路透

彭博報導稱美方正試圖安排美中領導人在G20峰會期間會晤。對此，大陸外交部發言人汪文斌25日在外交部例行記者會上表示，目前沒有可以提供的消息。

彭博報導指出，在二十大閉幕後，美國國務院發言人 Ned Price 24 日表示，中共「二十大」的高層人事安排，不會改變美方對中立場。此外白宮國家安全委員會發言人柯比（ John Kirby）於24日表示，美方將「保持溝通渠道暢通，包括領導人層面的溝通渠道」。

此前，關於拜登與習近平會否在G20會面一事引熱議。在中共二十大16日開幕之際，美國政治新聞網站「Politico」引述知情人士稱，大陸官員拒絕配合美國方面安排雙方領袖會面，「習拜會」可能告吹。不過，該訊息遭到白宮駁斥，美國白宮國家安全會議（NSC）發言人沃森（Adrienne Watson）回應報導100％錯誤。雙方已派出團隊研究這次會議。她也稱現在不會就會面時間或地點作出評論。

美國 白宮 G20峰會

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