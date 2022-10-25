快訊

「對不起⋯我已經不是以前的自己」 蔡淑臻發文吐心聲：不是想討拍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡奇訪台探二舅網誌遭刪 學者：不能傳達錯誤訊息

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
北京市委書記蔡奇被視為習近平的嫡系人馬，在中共二十大晉升政治局常委。（美聯社）
北京市委書記蔡奇被視為習近平的嫡系人馬，在中共二十大晉升政治局常委。（美聯社）

中共新一屆政治局常委、北京市委書記蔡奇，日前被發現曾經於2012年7月訪台、並將整個行程經過詳細寫成網誌、在陸媒專欄發表，但24日文章火速被下架，對此學者解讀，這意味者中共認為「不能傳達錯誤訊息」。

政大東亞所25日上午舉辦中共「二十大」及一中全會的政治觀察座談會，期間針對蔡奇該篇網誌，政大東亞所特聘教授王信賢分析，整篇網誌應該是蔡奇底下人幫他寫的，內容四平八穩，強調中華文化、親情、基層治理、兩岸一家親，見了哪些人都是清清楚楚。而對於文章遭刪除，王信賢認為，蔡奇已是「黨和國家領導人」，在很多東西沒有定之前、不能傳達錯誤訊息。

而中研院政治所研究員蔡文軒則分析，蔡奇文章被下架，跟中共官方對於最高領導人文字管理制度有關係。他指出，凡是成為「國家級領導人」，任何文字如果要公開發表必須由政治局常委審核過。

他並分享，現在最難買的是王滬寧的書，王早期當學者，1989年寫了很多美國民主制度介紹，看起來沒有敏感性，但在大陸二手書網站「孔夫子」上架的數量非常少、價格非常貴。蔡文軒表示確有這樣的制度，新任國家領導人過去很多文字必須要回收或者做其他處理，這是管理制度的原因。

根據網路備份文章，蔡奇曾在2012年以中共浙江省委常委、組織部部長身分來台，一共待了7天，到訪台灣各地之餘，並在高雄左營眷村看望14年未見的二舅，根據文中介紹，蔡奇二舅在台已生活63年，當時近90高齡，「舅甥相見格外親切，他身體硬朗，聲音洪亮，鄉音未改，平時早晨還堅持慢跑。談到兩岸早日統一，心情顯得較激動。告別時，望著老人身影，眼前一片濕潤」。

中共 政大 北京 中共二十大

延伸閱讀

「胡錦濤欲翻文件被離場」 西班牙媒體拍下14張相片解謎

1因素決定陸是否武力犯台 習近平冷眼看胡錦濤被架走背後的「3個意涵」

學者預測：國台辦主任 齊玉將出線

二十大效應 陸港股遭空襲

相關新聞

蔡奇訪台探二舅網誌遭刪 學者：不能傳達錯誤訊息

中共新一屆政治局常委、北京市委書記蔡奇，日前被發現曾經於2012年7月訪台、並將整個行程經過詳細寫成網誌、在陸媒專欄發表...

中國「鬆綁清零」救經濟 ？學者悲觀：2024前不會實現

中國24日公布第三季增長3.9%，前九個月的年增率為3%，與全年5.5%的官方目標相距甚遠，其他數據還顯示國內需求疲軟、...

德總理若11月訪中有4大看點 稱「歐盟沒想與中國脫鉤」

德國總理蕭茲訪華似乎底定，將成為第一位在中共20大後訪中國的西方國家領導人。蕭茲明確表示計畫於11月初訪中，他同時表示，...

李克強、汪洋「退常」 新華社稱：領導職務不是鐵椅子

中共新一屆領導層產生，總理李克強、全國政協主席汪洋未滿68歲卻「退常」，官方新華社24日晚發表長文稱「黨和國家領導職務不...

港保安局：只要台灣批准陳同佳入境 案件便能了結

台灣殺人案疑犯陳同佳2019年10月因洗黑錢案在香港出獄後，至今3年仍未前赴台灣投案。香港保安局表示，只要台灣當局盡快批...

【專家之眼】習近平全面掌權準備戰鬥

由於大陸面臨嚴峻的內外挑戰，因而在二十大的政治報告中，習近平就積極強化安全問題，還有穩住台灣，尤其強調外部勢力的干擾與危...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。