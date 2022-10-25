助畢業生就業 陸公務員招收增19%

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
由於經濟情勢不佳，大陸今年報考公務員的人數大幅增加。（搜狐網）
由於經濟情勢不佳，大陸今年報考公務員的人數大幅增加。（搜狐網）

2023年度中國大陸公務員考試報名將於25日啟動，共計劃招錄3.71萬人，相較去年計劃招收3.12萬人，人數再有增長（18.9%）。去年已較前年計劃招收人數（2.57萬人）大幅增長21.4%，顯示近年公務員名額持續增長的態勢。

綜合大陸媒體報導，考生可於10月25日上午8時起至11月3日晚上6時在網上報名，公共科目筆試將於12月4日在大陸各直轄市、省會城市、自治區首府和部分較大的城市同時舉行。

大陸國家公務員局網站提到，本次考試錄用公務員工作主要有4個方面特點：一是突出政治標準，嚴把新錄用人員政治關。

堅持德才兼備、以德為先、任人唯賢，堅持新時代好幹部標準，將對考生政治素質的測查評價貫穿招考全過程各方面。

二是服務中心大局，錄用計劃向重點人群、重點地區傾斜。按照中共中央、國務院關於做好大學畢業生就業工作有關部署要求，設定2.5萬個計劃專門招錄應屆大學畢業生，服務和促進大學畢業生就業。堅持重視基層的導向，有近2.8萬個計劃補充到縣（區）級及以下直屬機構，艱苦邊遠地區基層機關職位結合實際採取了降低學歷要求、放寬專業條件、不限制工作年限和經歷等措施降低進入門檻，進一步充實基層公務員隊伍。

三是聚焦精準科學，持續推進分類分級考試。公共科目筆試內容根據公務員應當具備的基本能力和不同職位類別、不同層級機關特點分為3類，對中央機關及其省級直屬機構綜合管理類職位突出測評理論思維、綜合分析等方面能力，對市（地）級及以下直屬機構綜合管理類職位突出測評貫徹執行、基層工作等方面能力，對行政執法類職位突出測評依法辦事、公共服務等方面的能力。

四是加強統籌協調，着力營造良好考試環境。大陸中央公務員主管部門將會同有關部門加強管理監督，淨化考試環境，嚴厲打擊考試作弊，查處違規違紀行為，共同保障考試安全、維護公平公正。

公務員 國務院

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