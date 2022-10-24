學者：從中共新人事看出經濟、技術與實務官僚的弱化

中共二十大落幕，新一屆領導班子也於23日正式公開並亮相。對於新一屆的領導名單，在外界關注習近平權力集中的同時，也關心對於未來大陸經濟發展有何影響。對此，政大國際關係研究中心研究員陳德昇24日於政大國關中心舉辦的「解讀中共二十大人事」座談會上表示，從二十大人事名單來看，可看到經濟、技術與實務官僚的弱化，且大陸未來在市場化改革上將面臨挑戰。

陳德昇指出，從李克強與汪洋的下台可以看到人事安排涉及路線之爭。比如中共內部對防疫封城作法有許多不同意見，因此運用政治權利進行排除的動作。所以人事安排背後所反映的經濟意涵更值得關注。

他認為未來政治忠誠將大於市場法則。社會主義、共同富裕的形式主義恐會壓抑市場法則。畢竟市場依舊是經濟規律，未來大陸經濟形勢沒有太多樂觀的理由。陳德昇提及，講政治的結果會是輕經濟，共產黨人講原則時，市場與經濟可以犧牲。

對於極可能出任下一屆國務院總理的李強，陳德昇表示，儘管李強擁有浙江省、江蘇省與上海市的治理經驗，但能否挑此大任值得懷疑。一個原因在於，李強缺乏中央政務的歷練，以往通常會有副總理歷練才升總理；此外，李強是否能應對國際變化也會是問題。相較於李克強與汪洋在國際、地方皆有完整資歷、且市場和政務操作經驗豐富，李強這部分可能不足。

中共研究雜誌社研究員吳仁傑則認為，李強擔任國務院總理算是打破慣例，因為其缺乏中央歷練。他推測，李強近期可能被人大常委會任命為國務院黨委副書記，補一下資歷、熟悉工作，並在明年正式上任。

在財經人事上，吳仁傑也提及，目前國務院有很多經濟專業官員要卸任，比如人行行長易綱、財政部長劉昆等等，如果上述這些不是專業人士擔任，光憑李強跟丁薛祥可能難以扛起。