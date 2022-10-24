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學者：從中共新人事看出經濟、技術與實務官僚的弱化

聯合報／ 記者黃雅慧／台北即時報導
政大國際關係研究中心研究員陳德昇認為從中共二十大的新人事可以看到經濟發展的路線之爭。記者／黃雅慧攝
政大國際關係研究中心研究員陳德昇認為從中共二十大的新人事可以看到經濟發展的路線之爭。記者／黃雅慧攝

中共二十大落幕，新一屆領導班子也於23日正式公開並亮相。對於新一屆的領導名單，在外界關注習近平權力集中的同時，也關心對於未來大陸經濟發展有何影響。對此，政大國際關係研究中心研究員陳德昇24日於政大國關中心舉辦的「解讀中共二十大人事」座談會上表示，從二十大人事名單來看，可看到經濟、技術與實務官僚的弱化，且大陸未來在市場化改革上將面臨挑戰。

陳德昇指出，從李克強與汪洋的下台可以看到人事安排涉及路線之爭。比如中共內部對防疫封城作法有許多不同意見，因此運用政治權利進行排除的動作。所以人事安排背後所反映的經濟意涵更值得關注。

他認為未來政治忠誠將大於市場法則。社會主義、共同富裕的形式主義恐會壓抑市場法則。畢竟市場依舊是經濟規律，未來大陸經濟形勢沒有太多樂觀的理由。陳德昇提及，講政治的結果會是輕經濟，共產黨人講原則時，市場與經濟可以犧牲。

對於極可能出任下一屆國務院總理的李強，陳德昇表示，儘管李強擁有浙江省、江蘇省與上海市的治理經驗，但能否挑此大任值得懷疑。一個原因在於，李強缺乏中央政務的歷練，以往通常會有副總理歷練才升總理；此外，李強是否能應對國際變化也會是問題。相較於李克強與汪洋在國際、地方皆有完整資歷、且市場和政務操作經驗豐富，李強這部分可能不足。

中共研究雜誌社研究員吳仁傑則認為，李強擔任國務院總理算是打破慣例，因為其缺乏中央歷練。他推測，李強近期可能被人大常委會任命為國務院黨委副書記，補一下資歷、熟悉工作，並在明年正式上任。

在財經人事上，吳仁傑也提及，目前國務院有很多經濟專業官員要卸任，比如人行行長易綱、財政部長劉昆等等，如果上述這些不是專業人士擔任，光憑李強跟丁薛祥可能難以扛起。

中共 習近平 中共二十大

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