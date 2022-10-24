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誰接下一任國台辦主任？學者點名陸外交部黨委書記齊玉

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸外交部黨委書記齊玉，被台學者認為可能接任國台辦主任。（圖／取自大陸外交部官網）
大陸外交部黨委書記齊玉，被台學者認為可能接任國台辦主任。（圖／取自大陸外交部官網）

中共二十大之後新一屆高層出爐，對台人事動向也備受關注。學者郭瑞華預測下一屆國台辦主任可能是現任外交部黨委書記齊玉，未來中共對台工作領導小組成員，將會是習近平、王滬寧、王毅、何立峰、石泰峰、張又俠、王小洪、秦剛8人，並再加上公安部長兼政法委副書記。其中王毅、張又俠在政治局裡，「對台工作可能會相對強硬」。

政大國關中心24日舉行「解讀中共『二十大』人事」座談會，展望與探索雜誌特約研究員郭瑞華在其中表示，高齡的王毅跟張又俠進入中央政治局，兩人分屬外交跟軍事領域，後續影響可能是「外交、軍事兩領域競爭者為了爭取表現會不會在軍事上更強硬、外交上更為戰狼？」兩人留在政治局，代表對台工作可能會更加強硬。

至於未來中共對台工作領導小組成員，郭瑞華研判會有習近平擔任組長、王滬寧擔任副組長、王毅兼任秘書長、政府對港澳台工作則是何立峰負責可能性大，另外還有石泰峰、張又俠、王小洪、秦剛、公安部長兼政法委副書記（未預測）等人。此外，在全國台聯部分，目前則是副會長紀斌當選候補中央委員，他可能在未來接替現任會長黃志賢。

而現任國台辦主任劉結一並未入選中央委員，再加上國台辦3位副主任陳元豐、龍明彪、潘賢掌，前兩位都將滿60歲，未來是否也會下台？郭瑞華則表示，龍明彪2023年要退、陳元豐也是1963年生，副省部級退休年齡是60歲，「但也可能會延長一年」。

他強調關鍵要看誰接國台辦主任，大陸外交部黨委書記齊玉可能會接掌國台辦主任，因為他屬於組織系統，但在外交體系也工作多年，且分管台港澳工作。他特別提到，在國台辦系統人事上，何立峰似乎扮演重要角色。

中共研究雜誌社特約研究員吳仁傑則認為，未來對台領導小組，基本上是「一習二王」，即習近平加上王滬寧跟王毅。而大陸外長人選，他認為，若仍是國務委員兼外長格局，則現任大陸駐美大使秦剛可能沒資格，因為他只是副部級，比較可能是國安辦常務副主任劉海星接任外長。

國台辦 中共二十大

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