習近平三連任總書記 俄羅斯、北韓等15國隨即賀電

中共總書記習近平打破共產黨領導人只做兩任的傳統，在二十大獲連任第三任，而在二十大前夕，北京四通橋出現反習白布條，引起中國海內外響應，全球幾百所大學的中國留學生在校園張貼反習海報和大字報，中國國內也有人在廁所寫大字報。在四通橋掛布條的人據信已被捕，且面臨無期徒刑，大陸網上有人稱他是「北京四通橋勇士」，外媒則稱他是「新坦克人」或「橋人」（Bridge Man）。支持他的人說，星星之火可以燎原，「橋人」引發的反習風潮會持續擴大嗎？...

2022-10-24 00:51