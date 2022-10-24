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習近平三連任總書記 俄羅斯、北韓等15國隨即賀電

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
習近平當選中共二十屆總書記後連同其他6名政治局常委同中外記者見面。（新華社）
習近平當選中共二十屆總書記後連同其他6名政治局常委同中外記者見面。（新華社）

中共20屆1中全會23日選出新一屆政治局委員和常委會，習近平三連任總書記。大陸官媒稱已有多國國家元首、政黨領袖致賀電或賀函，至24日上午致賀電者多為社會主義國家或中國大陸的盟國。

目前發出賀電或賀函的國家包括俄羅斯總統普亭，南非總統拉馬福薩，阿根廷總統費南德斯，南蘇丹總統基爾，白俄羅斯總統盧卡申科，巴基斯坦總理夏巴茲、匈牙利總理歐爾班，哈薩克總統托卡葉夫，吉爾吉斯總統紮帕羅夫，土庫曼總統謝爾達爾·別爾德穆哈梅多夫。

朝鮮（北韓）勞動黨總書記金正恩，越南共產黨總書記阮富仲，老撾（寮國）人民革命黨總書記通倫，古巴共產黨第一書記、國家主席迪亞斯-卡內爾，柬埔寨人民黨主席洪森。

多國均在23日中午習近平當選第三任總書記後就在第一時間就發賀電，俄羅斯衛星通訊社報導普亭發出賀電的時間是北京時間下午3時許；柬埔寨的柬中時報也在當天下午3時許報導洪森向習近平發出賀電。

白俄羅斯 習近平 柬埔寨

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